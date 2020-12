Giulia De Lellis e Natalia Paragoni: diamo i voti agli ultimi look su Ig

Che tra Giulia De Lellis e Natalia Paragoni negli ultimi tempi non corra buon sangue è cosa ormai risaputa. Diamo i voti agli ultimi look pubblicati su Instagram delle due influencer.

Che tra Giulia De Lellis e Natalia Paragoni non corra buon sangue negli ultimi tempi è ormai sulla bocca di tutti. Anche nella nostre pagine ve ne abbiamo dato conto in diverse occasioni.

Le due influencer infatti sono arrivate ai ferri corti, e si stanno lanciando frecciatine vie social, a suon di post e dichiarazioni varie. Al di là dei gossip però, quello che invece a noi interessa sono gli ultimi look pubblicati nei rispettivi profili Instagram e non, dalle due ex corteggiatrici di Uomini e Donne.

Scopriamo allora i look delle due influencer e diamo i voti ai loro outfit su Instagram.

Diamo i voti a Giulia De Lellis

Volata a Dubai per un nuovo lavoro, l’influencer romana, sta ancora facendo parlare di sé in questo periodo grazie alla storia con Carlo Beretta, che a quanto pare è un amico del suo ex Andrea Damante.

Non solo, a breve la bella influencer parteciperà anche come attrice ad un film di Fabio Volo che l’avrebbe scelta come una delle star su cui puntare.

Insomma una carriera del tutto in ascesa e piena di novità. E allora votiamo l’ultimo look pubblicato dalla De Lellis direttamente da Dubai.

In questa foto l’influencer indossa una paio di pantaloni morbidi in seta di Louis Vuitton, con il logo della maison francese in caratteri colorati con motivo “Game on”. Costo 1.200,00 euro. Sopra ha abbinato una muscle tee, un modello di t-shirt di cui vi avevamo parlato già in questo articolo. A marchio “Frankie Shop”, modello Eva Padded Shoulder Muscle T-Shirt al costo di 79,00 euro. A completare il look la Trousse Toilette 26 al costo di 350,00 euro sempre di Louis Vuitton.

A questo look diamo un 9.

Vediamo ora un altro outfit per tutti i giorni targato Giulia De Lellis. In questo caso, per una passeggiata, l’influencer romana indossa un piumino di Fendi al costo di 2.000,00 euro. Un paio di jeans modello “Sonia” di Anine Bing al costo di 229,00 euro e a completare il look un paio di occhiali da sole modello “Edge Black” di Celine.

Diamo a questo outfit un bell’8.

Diamo i voti a Natalia Paragoni

L’altrettanto bella Natalia Paragoni, completamente diversa dalla De Lellis per caratteristiche fisiche e colori in questo periodo ha fatto parlare di sé soprattutto per la partecipazione del fidanzato Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip.

Non solo però, in questo periodo è stata proprio l’influencer originaria di Sondrio a commentare e lanciare alcune frecciatine nei confronti di Giulia De Lellis.

Tutto è iniziato qualche settimana fa quando la Paragoni, ospite a Casa Chi ha rilasciato delle dichiarazioni nei confronti della collega romana. Accusando la De Lellis di essere poco preparata nel suo lavoro di beauty influencer a differenza sua che invece è estetista di professione.

Non lasciandosi sfuggire successivamente anche una frecciata sul fatto che la De Lellis sarebbe volata a Dubai per lavoro.

Insomma sembra proprio che tra le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne non corra buon sangue ultimamente, tanto che la De Lellis non seguirebbe nemmeno più la Paragoni su Instagram.

Al di là del gossip come sempre vogliamo commentare anche i look della Paragoni.

Per trovare un outfit degno di nota della Paragoni dobbiamo tornare alla serata in cui l’influencer ha partecipato come ospite al Grande Fratello Vip.

In questo caso la Paragoni indossava un abito di Versace al costo di 1.980,00 euro. Il vestito, indubbiamente le donava molto.

Il voto per questo outfit è bel 9.

In questo caso invece il look della Paragoni risulta abbastanza anonimo. Il cappotto Teddy Bear di cui vi abbiamo dato conto in questo articolo è sicuramente uno dei must have di stagione.

Forse però l’influencer avrebbe potuto scegliere qualche accessorio più particolare. La borsa panna, fra l’altro non completa il look in maniera impeccabile.

A questo outfit diamo un 6 ma solo perché con quel fisico è difficile indossare male qualcosa.