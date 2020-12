Bianca Guaccero torna in tv con Detto Fatto con la voce rotta dall’emozione: le scusa e l’ammissione. “Periodo difficilissimo”.

Bianca Guaccero è tornata in tv con Detto Fatto e, all’inizio della puntata, con la voce rotta dall’emozione, si è scusata con il pubblico di Raidue. Il programma che la Guaccero ha ereditato da Caterina Balivo, era stato temporaneamente sospeso per le polemiche che il tutorial sul “come fare la spesa con i tacchi” aveva scatenato.

In seguito alla bufera mediatica, i vertici della Rai, avevano deciso di sospendere il programma che, oggi, è tornato in onda con la conduzione di Bianca Guaccero e tanti tutorial dedicati alla famiglia, alla bellezza, al benessere, ma anche al Natale ormai alle porte.

Prima d’intrattenere i telespettatori, però, la conduttrice si è scusata parlando anche per la propria squadra di lavoro.

Bianca Guaccero si scusa in diretta con il pubblico di Detto Fatto

Emozionata, ma anche felice per essere tornata a fare compagnia al pubblico di Detto Fatto, Bianca Guaccero si è espressa con parole sincere con cui ha ammesso di aver attraversato un periodo difficile insieme alla propria squadra.

Dopo la decisione della Rai di sospendere Detto fatto per le polemiche sul tutorial giudicato troppo sensuale del pubblico, Bianca Guaccero si era scusata pubblicamente attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram. Poi il silenzio per due settimane e il ritorno sui social per annunciare la decisione della Rai di mandare nuovamente in onda Detto Fatto con la nuova linea editoriale affidata a Gabriella Oberti.

In diretta, davanti al proprio pubblico e alla propria squadra di lavoro, la Guaccero ha così parlato delle ultime, due settimane che sono state particolarmente complicate, ma che il gruppo di lavoro di Detto Fatto ha sfruttato per migliorare e crescere professionalmente.

“Buon pomeriggio a tutti. Sono molto emozionata, ma anche molto felice di essere qui. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile per tutti noi, sia io che tutta quanta la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità per crescere, per migliorare, così come ogni giorno facciamo. Da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla, Detto Fatto è qua”.