La scienza ci ha fornito il modo infallibile per individuare l’identikit del traditore. Sei curiosa di conoscere se un uomo ti tradirà?

Incredibile ma vero, gli studiosi hanno trovato il modo di individuare i traditori… al primo colpo!

Seguendo questo metodo scientifico, infatti, riuscirai a riconoscere un potenziale traditore solo guardando la persona che hai davanti.

Attenzione, il metodo funziona solo con i partner uomini!

Pronti a fare un tentativo?

Identikit del traditore: ecco come capire se un uomo ti tradirà

Per riconoscere un traditore, da oggi, ti basterà solo dare uno sguardo ad una sua foto!

Non ci credi?

Ebbene, questo è la conclusione a cui sono arrivati degli studiosi inglesi, dopo aver analizzato il risultato di un test condotto su 1.500 persone.

A quanto pare, infatti, saremmo in grado di indovinare le fattezze di un traditore solo guardando una sua foto!

Insomma, adesso hai la possibilità di individuare immediatamente i futuri traditori ed evitare di passare ore del tuo tempo a svelare i suoi ingarbugliatissimi inganni.

Ci sono, infatti, cinque segnali (delle vere e proprie bandiere rosse) che ti possono aiutare a scoprire un traditore.

Sarebbe meglio, però, non arrivare mai a questo punto ma scartare un possibile partner fedifrago… da subito!

Secondo questo studio pubblicato sulla rivista scientifica Royal Society, la capacità di determinare chi sia una traditore è già innata dentro di noi.

Dobbiamo, quindi, solo imparare a svilupparla!

Ti basterà dare un’occhiata ai tuoi nuovi pretendenti per capire l’inghippo da subito: una buona notizia, soprattutto per tutti coloro che vogliono provare Facebook Dating!

I dati della ricerca, quindi, ci dicono che siamo in grado (tutti, sia uomini che donne) di riconoscere al volo un traditore maschio, solo guardando la sua foto.

Ma come funziona questo meccanismo?

Come si costruisce ed individua l’identikit del traditore?

A quanto pare, secondo lo studio, è veramente molto semplice.

Gli uomini che tradiscono sono tutti quelli che hanno dei tratti del viso molto marcati, di quelli che, tipicamente, si attribuiscono ai “maschi”.

labbra sottili

mascella ben marcata

folte sopracciglia

Se il tuo partner, o futuro tale, ha uno di questi tratti (o tutti e tre combinati insieme) vuol dire che sei in pericolo.

Con ogni probabilità, un uomo con questi lineamenti, è un traditore!

Ovviamente l’identikit è del tutto arbitrario e si basa su una ricerca che, come dicono gli stessi scienziati che l’hanno condotta, ha troppi pochi dati per essere “certa”.

Quindi, se il tuo fidanzato ha le labbra sottili o le sopracciglia folte non devi preoccuparti per forza!

Durante il test condotto dai ricercatori inglesi, però, era emerso che su 189 foto (100 di uomini ed 89 di donne) gli intervistati avevano saputo riconoscere a prima vista i traditori uomini.

Un buon numero di persone, infatti, aveva segnalato come traditori proprio quegli stessi che si erano autoproclamati tali.

Insomma, a quanto pare il metodo funziona!

Ovviamente, però, ogni situazione è unica e difficilmente ti sarà possibile indovinare la verità solo ed esclusivamente da una prima foto.

Chi vuole trovare l’amore, infatti, deve sapere che il rischio di un tradimento è sempre possibile: qui, però, trovate il modo per prevenirlo e salvarvi dal tradimento.

a quanto pare, infatti, i tradimenti arrivano seguendo un preciso schema legato alla nostra età. Qui ti abbiamo svelato quali sono le età, sia per gli uomini che per le donne, nelle quali è più probabile si commetta un tradimento; insomma, non si può proprio mai stare tranquilli!

Insomma, adesso avete tutti gli strumenti per individuare immediatamente un partner fedifrago.

Potete trasformarvi in un piccolo Sherlock Holmes e risolvere il mistero: il vostro compagno è un traditore?