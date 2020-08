Il tuo partner ti tradisce? Scoprilo facendo caso a questi cinque segnali

Hai paura che il tuo partner ti sia infedele? Scopriamo insieme quali sono i cinque segnali del tradimento più comuni per riconoscere le scappatelle.

Come paura è normale e l’affronteremo tutti almeno una volta nella vita.

Il partner ci sembra distante, annoiato e la nostra relazione non è più come prima.

Per scoprire se si sta divertendo alle nostre spalle con un’altra persona possiamo provare ad usare questi cinque segnali.

Vediamoli insieme!

I cinque segnali del tradimento: da dove iniziamo?

Scoprire un tradimento non è mai semplice.

Innanzitutto, nessuno vorrebbe mai scoprirne uno: ecco perché facciamo finta di non vedere e non sentire e ci accontentiamo di scuse poco convincenti.

Spesso, poi, i tradimenti sono figli di un momento di crisi, delicato e particolare, che tutte le coppie passano prima o poi.

Niente di male nel chiedersi, però, come fare a smascherare un tradimento.

Abbiamo tutti diritto ad essere trattati con rispetto dal nostro partner: il primo consiglio, se avete paura di essere stati traditi, è proprio quello di mettersi seduti e parlare apertamente con il vostro compagno.

Avere una conversazione a cuore aperto riguardo lo stato della vostra relazione potrebbe essere la scelta migliore per il vostro rapporto.

Potreste comunicare apertamente i vostri dubbi, le vostre paure ed i vostri bisogni. Confrontandovi in maniera onesta magari riuscirete a comprendervi meglio e risolvere i vostri problemi.

Se siete arrivati ad un punto in cui il dialogo è fuori discussione allora è il caso di rivolgersi ai segnali inequivocabili.

Le cinque “red flag” (letteralmente bandiere rosse) comportamentali da valutare per scoprire un tradimento sono queste:

Bugie Attenzione rinnovata al proprio aspetto fisico Controllo del telefono Variazione degli orari fissi Diventa molto silenzioso

Come interpretare le bandiere rosse del nostro rapporto.

Le bugie: anche se a fin di bene, le bugie sono il primo segnale di tradimento.

Fate caso se il partner mente riguardo ai luoghi dove è stato od alle persone che ha incontrato.

Spesso dire una innocente bugia (oppure smettere di ricordare precisamente com’è andata la giornata) è uno spunto per non parlare di qualcosa di più grave. Se sospettate che il vostro partner menta è il caso di tenere gli occhi bene aperti.

Attenzione rinnovata al proprio aspetto fisico: il partner entra a casa e si fionda immediatamente al bagno per lavarsi.

Sembra innocente ma potrebbe essere una scusa per levarsi di dosso il profumo o l’odore dell’altro.

Inoltre da qualche tempo notate come si curi di più: la mattina, prima di uscire, spende più tempo del normale a sistemarsi e ha comprato nuovi vestiti di cui magari non aveva bisogno.

Il desiderio di piacere e di mantenere la conquista possono influire sulla sua vanità, un altro segnale da tenere in considerazione.

Controllo del telefono: non va da nessuna parte senza il suo telefono. Negli ultimi tempi chiudersi al bagno con il proprio cellulare non è considerata una stranezza: lo facciamo tutti!

Bisogna notare se il partner è particolarmente fissato con i suoi dispositivi personali. Il telefono è sempre a faccia in giù o non si illumina quando gli arriva un messaggio. Lo chiamano ad orari strani e tiene sempre lo schermo rivolto verso di sé.

Non scorda mai di portarlo con sé e se gli succede di dimenticarlo diventa improvvisamente ansioso.

Da notare anche se riceve chiamate da numeri che non ha memorizzato in rubrica: potrebbe essere un segnale importante.

Variazione degli orari fissi: da qualche tempo i suoi orari sono cambiati. Deve stare più al lavoro o la partita di calcetto settimanale è aumentata. Lo chiamano per risolvere problemi ad ogni ora del giorno e della notte e succede spesso che tu non sappia più a che ora tornerà a casa.

Sono tutti segnali che il partner potrebbe nascondere qualcosa.

Se si si rifiuta di raccontarvi di più di queste situazioni, o si sbaglia e si contraddice ha quasi sicuramente iniziato una relazione segreta.

Diventa molto silenzioso: non parlate più. Da tempo non vi confidate su niente e non vi racconta nulla della sua vita.

Perché dovrebbe, sapete già tutto di lui o dei suoi amici. Se ci fate caso, però, vi renderete conto che le conversazioni sono ormai superficiali.

Se gli chiedete di aprirsi sul lavoro o sulle sue relazioni con gli amici cambia discorso e non vuole più condividere con voi i suoi pensieri.

Questo è un segnale che le cose, tra di voi, vanno molto male. Che vi stia tradendo o meno, il partner ha deciso di escludervi dalla sua vita.

Sarebbe forse il caso di chiedergli cosa potete fare per ritrovare la vostra complicità ed affrontare coraggiosamente la discussione.

I segnali del tradimento non sono tutti uguali: ogni coppia è unica ed ha le sue particolarità.

Ricordatevelo prima di iniziare a fare accuse!

Se siete ancora in tempo ci sono dei modi per salvarsi dal tradimento. Potreste provare a rinnovare l’intimità con la filosofia mindfulness o seguire i consigli per andare in vacanza separati e riprendervi i vostri spazi.

Se però siete stati traditi e lo avete scoperto adesso è ora di affrontare la situazione. Qui potete leggere le dieci domande da farvi prima di riprendere un partner infedele.