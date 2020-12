Giulia De Lellis ci prova con Fabio Volo: l’annuncio divide il web

Giulia De Lellis dopo una prima esperienza con Maria De Filippi, ha deciso di riprovarci con Fabio Volo. Questa volta sarà quella buona?

Giulia De Lellis ne ha fatta di strada quando era soltanto una delle tante corteggiatrici di Uomini e Donne. Ora l’ex di Andrea Damante è uno dei personaggi più affermati e popolari del momento, diventando una delle più richieste influencer, ma Giulia non ha nessuna intenzione di rimanere incatenata allo schermo di uno smartphone e dopo una deludente esperienza con Maria De Filippi ha deciso di riprovarci, ma questa volta con Fabio Volo.

Ebbene sì, è passato qualche anno da quando l’esperta di tendenze, che ha ricevuto un particolarissimo regalo dal suo fidanzato, è stata la protagonista indiscussa della web series prodotta dalla conduttrice di Uomini e Donne, che purtroppo non è riuscita ad avere il successo sperato, ma questa volta le cose si fanno in grande perché la De Lellis sbarca al cinema!

Giulia De Lellis sarà nel nuovo film di Fabio Volo. A dare l’annuncio è stata la diretta interessata attraverso il suo profilo Instagram.

Fabio Volo chiama Giulia De Lellis al cinema: quando esce il loro film

Fabio Volo ha scelto Giulia De Lellis come una delle star su cui puntare per il suo prossimo film. Purtroppo, però, al momento di questo nuovo progetto non si sa molto altro. Anche se i fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono curiosi di sapere quando potranno vedere la loro beniamina a cinema, semmai si potrà ritornare a vedere i film sul grande schermo.

L’annuncio però ha nettamente diviso il popolo della rete, che di certo non si sarebbe aspettato di vedere i due colossi della letteratura uniti insieme e i meme e le battute su questa loro collaborazione non sono di certo mancate. Anche se gli ex protagonisti del dating show da cui la De Lellis proviene hanno preso di buon grado la notizia, complimentandosi con lei, che di recente ha scritto ad Andrea Iannone, per il nuovo traguardo raggiunto.

“Vai cucciola!” le ha scritto fiera Ludovica Valli. “Sempre al top” ha commentato invece Ida Platano, che per qualche tempo è stata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Maria De Filippi.

Giulia De Lellis debutta al cinema cogliendo tutti di sorpresa e c’è chi si chiede se sul grande schermo sarà trasportata un’opera inedita o se ci delizieranno con la realizzazione della piccola del suo grande successo letterario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

L’annuncio del film di Giulia De Lellis e Fabio Volo, come facilmente immaginabile, ha fatto rapidamente il giro del web. In quanto mai nessuno si sarebbe aspettato in queste ore una notizia del genere. Segno che l’esperta di tendenze non ha alcuna intenzione di smettere di sorprendere i suoi fan, che sicuramente renderanno questo suo progetto un altro grande successo. Non ci resta, quindi, che attendere la data di uscita di questo nuovo capolavoro cinematografico.