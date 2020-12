Barbara d’Urso, oltre a condurre i programmi più popolari di Mediaset, è pronta a scendere in campo a difendere i diritti dei cittadini. A rivelarlo è la conduttrice stessa in una recente intervista al settimanale Oggi.

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, ma al tempo stesso anche delle più discusse. La bella conduttrice, in ogni caso, qualsiasi cosa faccia sa come lasciare il segno in cui la segue e lo ha fatto anche di recente durante un’intervista rilasciata a Giovanni Ciacci per il settimanale Oggi, parlando dei suoi progetti futuri.

Barbara, che è stata stroncata da Patrizia De Blanck, ha ammesso di aver ricevuto delle proposte non soltanto per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, mondo a cui tutti siamo abituati bene o male a vederla, ma anche in quello della politica!

La conduttrice, oltre a rivelare le sue preferenze in campo politico, ha ammesso di aver ricevuto tantissime richieste per vederla scendere in campo nell’ambiente politico e nonostante al momento non abbia mai accettato, ha confidato che prima o poi ha intenzione di farlo.

“Io sono una donna che ha sempre votato a favore del Partito comunista, quando ancora c’era il comunismo, ero di sinistra“ ha precisato Barbara. “Ancora oggi, a distanza di anni, continuo ad essere totalmente dalla parte del popolo e mi hanno chiesto tantissime volte di scendere in politica e penso che prima o poi lo farò“ ha concluso la bella conduttrice partenopea, ma attenzione perché le novità riguardanti il suo futuro lavorativo non finiscono di certo qui.

Barbara d’Urso torna a recitare? Lei: “Ricevuto un copione pazzesco”

Barbara d’Urso, dopo aver confidato di volere approdare nel mondo della politica, tra una confidenza e l’altra, ha anche ammesso di avvertire molto, nonostante ami il suo lavoro, la mancanza della recitazione. Una delle sfumature artistiche che per anni ha accompagnato la sua carriera e che ancora oggi, quando ne ha la possibilità, si dedica. Basti pensare al sequel, avvenuto qualche anno fa, de La Dottoressa Giò.

“Cosa posso dirti per quanto riguarda la recitazione?” ha chiesto in maniera retorica la bella conduttrice partenopea, che di recente si è mostrata preoccupata per Paolo Brosio. “Di recente mi hanno inviato un copione pazzesco” ha ammesso subito dopo. “Ho davvero molto voglia di tornare a recitare“ ha concluso, non sbilanciandosi se prenderà parte o meno al progetto che di recente le hanno proposto. Progetto che sembra essere alquanto interessante, visto che lei stessa ha descritto in maniera assolutamente positiva il copione ricevuto.

Di cosa tratterà mai questo nuovo interessante progetto e quando prenderà vita, considerato che Barbara è costantemente impegnata con Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso?

Anche ieri avete scelto #noneladurso!❤️Grazie!Picchi di 3mln e del 27%con oltre 9mln di contatti! Felici di portare nelle vostre case tanta informazione e un po’ di sorrisi!Grazie anche per Domenica Live!! Vi amo!!❤️#daytimeinprimetime #pochissimaspesagrandissimaresa #colcuore❤️ pic.twitter.com/jMkVq9gcXA — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 7, 2020

Intanto, il popolo della rete ha ammesso che deve ancora riprendersi dalla notizia di poter prima o poi vedere Barbara d’Urso in politica.