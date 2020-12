Natalia Paragoni, la frecciata a Giulia De Lellis non piace: “Invidiosa”

Natalia Paragoni ha lanciato una nuova frecciata contro Giulia De Lellis. Il web non ha affatto reagito bene di fronte alle sue parole.

Natalia Paragoni da qualche tempo a questa parte è uno dei personaggi più discussi della rete. Prima ha fatto parlare, e non poco, il suo debutto al cinema di Venezia dove salutava fan che non c’erano per poi giungere ad una dichiarazione su Giulia De Lellis che non era affatto piaciuta al popolo della rete.

La fidanzata di Andrea Zelletta è tornata di nuovo al centro e polemica e, manco a farlo apposta, sempre con qualcosa con cui ha a che fare la De Lellis. Se la scorsa aveva l’aveva accusata di non essere una persona preparata, questa volta si è lasciata andare ad un commento al suo ultimo viaggio. Che cosa è successo?

Una fan ha chiesto a Natalia quali programmi avesse con Andrea, prima che quest’ultimo restasse nella casa più spiata d’Italia, per il periodo festivo. La Paragoni ha replicato affermando che lei e il suo compagno avevano intenzione di andare al mare, ma visto che lui è impegnato con il Grande Fratello Vip e considerata la pandemia, il viaggio è stato rimandato e fin qui nulla di male. Peccato che abbia aggiunto una piccola postilla che non è piaciuta al popolo della rete. “Per questioni di sicurezza non si può uscire dall’Italia, ma molti fanno i furbi“ ha aggiunto, facendo un chiaro riferimento a Giulia che è volata a Dubai per un impegno di lavoro.

Giulia De Lellis vola a Dubai. Natalia Paragoni sbotta: “Soliti furbetti”

Le parole di Natalia Paragoni non sono affatto piaciute al popolo della rete, che hanno trovato l’ennesimo riferimento a Giulia De Lellis che nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Instagram, aveva comunicato ai fan che sarebbe partita per Dubai per impegni lavorativi.

“Resto ancora poche ore in città e poi prendo il volo. E’ da molto tempo che non viaggio al di fuori del nostro paese e non nascondo di provare una strana sensazione che mai avrei immaginato. Ho preso le giuste precauzioni del caso e sono pronta a scappare per un’altra avventura nel campo lavorativo. Sì, il mio lavoro che al tempo stesso è fatto di sacrifici ma anche di tante soddisfazioni. Io non mi fermo mica, vi porto con me” aveva scritto Giulia prima di partire, che manco farlo apposta a Dubai si è ritrovata Andrea Damante.

Secondo il popolo della rete, Natalia Paragoni ha lanciato l’ennesima frecciata a Giulia De Lellis e non ha di certo reagito bene, visto che l’ha accusata di provare invidia nei suoi confronti, visto che appena può non coglie occasione per parlare di lei o fare, come in questo caso, delle dichiarazioni che sembrerebbero riguardare il suo caso.

Natalia Paragoni su Giulia De Lellis, almeno per il momento, non ha commentato la vicenda che l’ha vista protagonista, senza smentire o confermare se quanto interpretato dal web fosse quello che lei volesse esprimere. Intanto pare che l’ex di Damante l’abbia eliminata dalle persone da seguire su Instagram.