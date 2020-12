Andrea Damante vola a Dubai con Elisa Visari: le prove sui profili Instagram di entrambi, ma spunta anche Giulia De Lellis.

Fuga romantica per Andrea Damante ed Elisa Visari? Il deejay veronese e la giovane attrice si trovano al caldo di Dubai come testimoniano le storie che entrambi hanno pubblicato su Instagram.

L’ex tronista di Uomini e donne ha anche condiviso una storia in cui mostra una ragazza ripresa di spalle e che dovrebbe essere proprio la Visari che, secondo i rumors, sarebbe la sua nuova fiamma. A Dubai, però, è spuntata anche Giulia De Lellis, ma nessun ritorno di fiamma come vorrebbero i fan più romantici dei Damellis.

Andrea Damante tra Elisa Visari e Giulia De Lellis? Non è come sempre

Le storie pubblicate sia da Elisa Visari che da Andrea Damante confermano la presenza, nello stesso luogo, in quel di Dubai, di entrambi. La storia tra i due non è stata ancora confermata, ma i rumors e i segnali che arrivano dai social sembrerebbero confermare l’esistenza di una liason tra il deejay e la giovane attrice. Dopo la fine della storia con Giulia De Lellis con cui sognava una famiglia, Damante ha voltato definitivamente pagina?

A Dubai, tuttavia, è spuntata anche Giulia De Lellis. L’influencer, tuttavia, si troverebbe a Dubai per motivi lavorativi. Piena di impegni lavorativi, Giulia De Lellis che è pronta alla sua prova d’attrice con Fabio Volo, aveva annunciato la sua partenza sui social pochi giorni fa.

“Ancora poche ora in città e poi volo. È così tanto che non viaggio fuori dall’Italia che mi fa quasi strano, chi lo avrebbe mai detto… Con le giuste precauzioni scappo per un’altra meravigliosa avventura di lavoro, del MIO lavoro: tanti sacrifici ma tanta soddisfazione! Non mi fermo e vi porto con me. Rido forte se indovinate la meta”, aveva scritto.



Nessun incontro, per il momento, tra Giulia De Lellis e Damante che, nelle scorse ore, tra le proprie storie di Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto. Il capitolo Damellis pare definitivamente archiviato. Il deejay veronese uscità allo scoperto come Giulia De Lellis immortalata in quello che è stato il primo bacio pubblico con Carlo Beretta?