Andrea Damante a Verissimo ha manifestato tutta la sua delusione nei confronti di Giulia De Lellis, che si è fidanzata con un suo amico.

Andrea Damante ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, dov’è nato l’amore con Giulia De Lellis. Purtroppo però dopo qualche tempo, e tentativi vari di provare a ricucire il loro rapporto, i due hanno scelto di separare le loro strade.

Questa volta la rottura sembra essere definitiva in quanto lei ha iniziato una frequentazione con un altro e lui non sembra averla presa affatto bene. Tant’è che domani, oggi sono uscite le anticipazioni, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove non ha mancato nel manifestare tutta la sua delusione di fronte al loro definitivo addio, ammettendo anche con da parte sua c’era tutta la volontà di voler costruire una famiglia insieme.

“Ormai ho raggiunto i 30. Per questo, quando siamo tornati insieme, sognavo di poter costruire una relazione con Giulia“ ha ammesso l’ex tronista. “Siamo andati a vivere insieme dopo il lockdown nella casa che avevo preso proprio l’anno prima perché molto grande” ha proseguito. “Era l’ideale per mettere su famiglia” ha prontamente chiarito.

“Certo, non voglio darle tutte le colpe della fine della nostra storia, anche io ho la mia parte di responsabilità” ha poi aggiunto Andrea Damante a Verissimo. “Il nostro rapporto era diventato più difficile ed arrivi ad un punto che devi chiudere per sempre la porta” ha concluso. “Siamo andati oltre, anche se si poteva dare una chance in più a questa relazione“ ha aggiunto.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, Damante deluso: “L’ho scoperto dai social”

Andrea Damante durante il corso dell’intervista a Verissimo ha anche parlato del gossip, poi confermato dalla diretta interessata, che vedrebbe Giulia De Lellis e Carlo Berretta aver iniziato una frequentazione. Certo, fin qui non ci sarebbe nulla di male, visto che la relazione con l’ex tronista è terminata. Peccato che Carlo è un amico di Andrea e questo complica decisamente le cose.

“Ho saputo che Giulia sta frequentando qualcuno dai social, come tutti voi” ha raccontato sulla sua ex, che è stata aggredita a Milano. “Certo, avevo intuito qualcosa cosa ma non avevo la forza di ammetterlo a me stesso“ ha poi spiegato. “Anche perché avevamo iniziato a sentirci poco prima” ha aggiunto.

“Carlo ed io stavamo mettendo le basi per un’amicizia importante e per questo motivo ci sono rimasto molto male” ha ripreso a spiegare Andrea Damante su Carlo Berretta. “Al posto suo, non mi sarei mai permesso di guardare la fidanzata di uno dei miei amici, ma forse lui non lo era realmente” ha proseguito. “Ci siamo anche sentiti al telefono, l’ho chiamato io, ma la situazione era abbastanza chiari a tutti quanti” ha ammesso amareggiato. “Avrei voluto me lo dicessero prima” ha aggiunto per poi spiegare per quale motivo ha scelto di eliminare alcuni scatti che lo immortalano con Giulia De Lellis.

“Non volevo più vederci insieme, mi faceva male” ha spiegato per poi augurarsi che tra loro il tutto non sia nato quando erano in vacanza insieme. “L’idea che qualcosa tra loro possa essere nato in quei momenti mi fa impazzire, ma confido nella loro correttezza” ha concluso.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono ufficialmente detti addio e sembrano non siano rimasti nemmeno in ottimi rapporti.