Giulia De Lellis ha confermato la rottura con Andrea Damante dicendo di essere felice della nuova vita che quest’ultimo non sapeva di avere.

Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno fatto sognare milioni di italiani con la loro storia d’amore nata negli studi di Uomini e Donne. Purtroppo i due dopo qualche tempo dalla scelta al dating show di Maria De Filippi scelsero di separare le loro strade, e i motivi di tale scelta li conoscete benissimo, per poi riprovarci qualche mese fa.

Purtroppo la pace sembra essere durata meno di un gatto in tangenziale e non sono mancate le indiscrezioni che vedrebbero i due aver rimpianto il ritorno di fiamma e dopo tanti gossip lanciati sul web, è finalmente arrivata la conferma dell’esperta di tendenze, che di recente è stata aggredita a Milano, che rispondendo ad alcune curiosità dei fan su Instagram ha ammesso di aver iniziato una nuova frequentazione e che felice che il bel dj veronese ne abbia iniziata una anche lui.

Ovviamente la reazione di Andrea non è tardata ad arrivare, visto che anche lui ha scelto di rispondere alle curiosità degli utenti della rete e quest’ultimi gli hanno chiesto come mai sul web si parli di una sua fiamma. La risposta di Damante, manco a dirlo, è subito arrivata: “Mi state chiedendo in tantissimi di questa cosa, ma non lo sapevo nemmeno io“ ha ammesso lui. “Fortuna che c’è chi me lo ricorda”.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati e sembrerebbero aver già trovato qualcun altro al proprio fianco anche se lui non sembrava saperne nulla.

Giulia De Lellis dimentica Andrea Damante con un altro: “Siamo andati oltre”

Giulia De Lellis, come anticipato, ha dato il via a tutto. In quanto sul suo profilo Instagram una fan l’ha accusata di aver tradito Andrea Damante e di aver iniziato una relazione con uno dei suoi migliori.

L’esperta di tendenze, che di recente è stata ricoverata, ci ha tenuto a chiarire che non c’è stato alcun tradimento e che a differenza della prima rottura, questa volta lei e Andrea Damante sono rimasti in buoni rapporti.

“E’ vero, mi sto frequentando con qualcuno ma ci tengo a precisare che non ho mai mancato di rispetto a nessuno” ha subito precisato Giulia De Lellis sul suo nuovo ragazzo. “Sia questa attuale, che passate ma anche quelle future” ha aggiunto. “Se poi volete sapere se al momento io stia frequentando qualcuno, allora vi chiedo la gentilezza di formulare meglio le domande che mi ponete perché tra un’illazione e un quesito c’è non poca differenza“ ha poi proseguito.

“State pur sempre parlando con me e ormai abbiamo imparato un po’ a conoscerci. Faccio le cose con il cuore e di pance, ma anche con la testa. Intelligenza e rispetto” ha concluso per poi dirsi felice per la nuova storia di Andrea Damante, anche se nemmeno lui sapeva di avere di nuovo qualcuno al suo fianco. “Io sono felice se lui lo è. Siamo andati oltre e ci tengo a precisare che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno. Siamo molto sereni e mi sto concentrando su qualcun altro“ ha concluso.

Sono ormai lontani i tempi in cui Giulia De Lellis e Andrea Damante erano felici insieme, visto che funzionano meglio da separati, anche se un gesto di lui aveva fatto ben sperare.