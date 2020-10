Giulia De Lellis: il gesto di Andrea Damante fa impazzire i fan

By

Andrea Damante ha fatto letteralmente impazzire i fan con un inatteso e nuovo gesto verso Giulia De Lellis su Instagram.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, inutile negarlo, sono stati i protagonisti indiscussi di quest’estate. In molti, infatti, avevano paura che il loro ritorno di fiamma potesse essersi trasformato in un vero e proprio incubo, visto che avevano annunciato di aver messo per qualche tempo in standby il loro rapporto.

I due però non si sono mai sbilanciati più di tanto su questa delicata fase perché dopo essersi esposti forse in maniera eccessiva durante la prima fase del loro rapporto, vedi la partecipazione a Uomini e Donne, che comunque gli ha permesso di farsi conoscere, e il relativo libro Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza, hanno deciso di lavare i panni sporchi in famiglia.

Le cose ora sembrano essere completamente diverse e i Damellis sono ufficialmente tornati. A darne la prova sono stati loro stessi che sui social sono tornati a cambiarsi like e commenti come erano soliti fare un tempo.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme e a dimostrarlo è stato lui, che pare debba entrare al Grande Fratello Vip con Ignazio Moser, che ha commentato l’ultimo post di lei che mostrano il piccolo di casa: Tommaso.

Andrea Damante e Giulia De Lellis superano la crisi: l’amore è tornato

Il semplice gesto di Andrea Damante ha mandato in estasi i fan che, grazie alle sue parole sul cucciolo di casa, si sono finalmente rassicurati sulla loro storia d’amore, in quanto il periodo di crisi in cui hanno scelto di allontanarsi sembra essere soltanto un ricordo lontano.

“Sono una mamma orgogliosa” ha scritto lei su Instagram in inglese, tra l’altro di recente ha deciso di mostrare i suoi problemi di pelle ai fan. “Oggi è stato il primo giorno sul set per il mio bambino” ha concluso, pubblicando un’anteprima del servizio fotografico realizzato, che potete vedere cliccando a questo link.

Al post è arrivato non solo il cuore del bel dj veronese, ma anche il suo commento: “Vai ragazzo” ha scritto. “Vola!”

Andrea Damante ha commentato una foto di Giulia De Lellis dopo mesi che non lo faceva e il semplice gesto, come anticipato, ha mandato in visibilio i fan che ora sono più convinti che mai il loro amore sia tornato e che sia più forte di prima.

Giulia e Andrea, sin dal loro percorso negli studi di Uomini e Donne, sono entrati nel cuore della gente ed è normale, ed anche giusto così, che siano contenti per il ritrovato amore della coppia, che insieme ne ha passate davvero tante, ma il peggio sembra essere finalmente andato via per lasciare spazio al sereno.