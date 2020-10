GF Vip: incredibile indiscrezione su Andrea Damante e Ignazio Moser

Grande Fratello Vip 5, il giornalista Gabriele Parpiglia si sarebbe lasciato sfuggire un’indiscrezione su Andrea Damante ed Ignazio Moser riguardo alla casa più spiata d’Italia.

Sarebbero loro, i fidanzati più desiderati d’Italia, Andrea Damante ed Ignazio Moser al centro degli ultimi ‘scoop’ riguardanti la casa del Grande Fratello Vip 5. A coinvolgerli in una clamorosa indiscrezione, il giornalista di ‘Chi’ Gabriele Parpiglia nell’ambito di una puntata di ‘Casa Chi’.

Andrea Damante e Ignazio Moser sarebbero in trattative con la produzione del GF per un progetto eccezionale che se entrerà in porto, farà impazzire i fan delle coppie più seguite su Instagram dopo Chiara Ferragni e Fedez. Chissà come reagiranno le loro fidanzata Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez.

Andrea Damante ed Ignazio Moser lo faranno insieme! Potrebbero entrare nella casa del Grande Fratello Vip

Gabriele Parpiglia, durante una puntata di ‘Casa Chi’ si sarebbe lasciato andare ad un’indiscrezione che ha davvero del clamorosa, Andrea Damante ed Ignazio Moser sarebbero in trattative per entrare come ‘unico concorrente’ al Grande Fratello Vip!

Ecco cosa ha rivelato Parpiglia:

“C’è stato un tentativo dopo i fratelli Onestini per un colpaccio che potrebbe qualificarsi con la presenza di Andrea Damante e Ignazio Moser come unico concorrente. Qualche telefonata è partita, la voglia di portare dentro i due protagonisti più amati e al centro della cronaca rosa. E’ una trattativa difficile”

Dopo aver superato la tempesta con le loro rispettive fidanzate Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez i due sarebbero pronti ad entrare nel reality dove tutto nasce ma dove tutto può anche finire in una manciata di minuti. La gelosia di Giulia nei confronti di Andrea ha riempito clamorosamente le pagine di cronaca rosa, come reagirebbe a vedere di nuovo il suo unico amore alle prese con le tentazioni firmate ‘Grande Fratello’?

Per ora nessuna indiscrezione è trapelata dagli account social di Ignazio ed Andrea ma di certo, se i due dovessero entrare nella casa più spiata d’Italia sarebbero un ciclone umano portatore di risate, buoni sentimenti e perché no, anche qualche ‘muso duro’.

Non ci resta che attendere le ultime novità e non perdere di vista gli account social di Gabriele Parpiglia, Andrea Damante e Ignazio Moser, ma noi come sempre lo faremo per voi!