Diletta Leotta, che eleganza: il vestito trasparente conquista i fan – FOTO

Diletta Leotta, anche con l’arrivo dell’autunno, non si scoraggia e mostra la propria bellezza su Instagram. La celebre conduttrice incanta i followers con un vestito irriverente per lo shooting fotografico. Il risultato è strabiliante.

Diletta Leotta è pronta a stupire nuovamente, non soltanto in libreria, dove è in uscita il suo primo libro “Scegli di sorridere”, ma anche nella vita di tutti i giorni. La quotidianità per la celebre siciliana è scandita dal racconto del campionato di calcio sui canali DAZN e le dirette radiofoniche grazie all’apporto di Radio 105 che la vede protagonista da anni fra gli speaker di punta dell’emittente radiotelevisiva.

La celebre siciliana, però, è anche un’avvenente modella: ogni stagione è utile per sfoggiare il meglio del proprio vestiario. Dopo un’estate all’insegna del divertimento e del relax, con abiti attillati, molto audaci e bikini conturbanti, è venuto il momento di cedere il passo all’inverno ma non all’eleganza. Allora la Leotta si è fatta trovare pronta con i classici colori stagionali: marrone e beige, a richiamare le foglie degli alberi che iniziano a cadere. Al cospetto del suo personale, però, cadono soltanto i fan estasiati dall’ennesima mise esplosiva.

Diletta Leotta, che bellezza anche in autunno: il vestito trasparente ammalia i fan

La scollatura è appena accennata, ma tanto basta per mandare in visibilio la platea social che su Instagram non si risparmia in apprezzamenti: la gonna trasparente mette poi in mostra le gambe chilometriche della presentatrice che catturano persino gli affezionati più restii.

Diletta ha colpito nuovamente: come dice lei, ha scelto di sorridere davanti all’obiettivo più a portata di mano. Quello del fotografo, intento a farle uno shooting autunnale – la didascalia lo sottolinea – che vale una stagione. Siamo certi che, anche in inverno, malgrado l’arrivo dei primi freddi e di Babbo Natale, i fan non rimarranno delusi. Aspettando, chi lo sa, una befana sui generis.

Visualizza questo post su Instagram Autumn shooting 🍁 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 30 Set 2020 alle ore 9:53 PDT

