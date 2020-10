Checco Zalone: l’omaggio social a Mirko Toller di Famiglie SMA – VIDEO

By

Luca Medici, in arte Checco Zalone, annuncia sui social la prematura dipartita di Mirko Toller, giovane con disabilità che ci ha lasciato a 16 anni. Famoso proprio per il celebre spot in favore di Famiglie SMA con l’attore e regista pugliese.

Checco Zalone, al secolo Luca medici, per una volta non ci ha fatto ridere. È lui ad annunciare sui suoi social di riferimento la morte di Mirko Toller, ragazzo di soli 16 anni affetto da atrofia muscolare spinale. Il giovane è morto stretto nell’affetto dei suoi genitori, Stella e Fabio, e delle due sorelle. Un ragazzo solare, pieno di vita e di umorismo, quella stessa dote che aveva colpito Checco Zalone al punto da spingerlo, qualche anno fa, a realizzare uno spot benefico per Famiglie SMA proprio con il simpatico Toller.

I due sullo schermo mostravano ironia e complicità nel parlare di temi seri e importanti senza retorica ma con quel pizzico di simpatia e irriverenza che sono stati e restano lati peculiari di Luca Medici, il quale è arrivato fino al cinema, da regista, ma sa ancora stupire come comico e satiro d’eccezione. Con Mirko era nata quest’alchimia che ha esortato Zalone a omaggiarlo sui social attraverso poche e semplici parole: “Ciao grande Mirko, se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso perché ne abbiamo bisogno”.

Checco Zalone al fianco di Famiglie SMA, lo spot con il giovane Mirko

Semplice, diretto e profondo. Un messaggio che condivide, senza dubbio alcuno e con il medesimo coinvolgimento emotivo, anche l’Associazione Famiglie SMA che scrive: “Ciao, Mirko. Il tuo sorriso ci illuminerà per sempre, non smetteremo di sorridere e di lottare”.

