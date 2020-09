Diletta Leotta infiamma subito la prima giornata di Serie A sfoggiando una minigonna che esalta le gambe mozzafiato e una camicia stretta, foto.

Look mozzafiato per Diletta Leotta per la prima giornata di Serie A. Sorriso smagliante, camicia stretta che esalta il decolletè prosperoso e una minigonna che esaltacle gambe mozzafiato della conduttrice che è tornata a raccontare il calcio per la gioia dei tifosi che, oltre ad attendere con ansia il ritorno del campionato, aspettavano anche quella di Diletta Leotta.

Diletta Leotta, outfit perfetto per la prima giornata di Serie A: il web applaude

Rigenerata dalla vacanze trascorse con amici e famiglia, Diletta Leotta è tornata ad illuminare i campi di calcio della serie A e gli spettatori di DAZN con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua grandissima passione per lo sport. Sempre più amata dai telespettatori, Diletta che non vedeva l’ora di tornare a lavorare, ha portato a casa già il primo successo della stagione.

“Scegli di sorridere, io riparto sempre da lì… buona la prima di Serie A”, ha scritto la Leotta citando il titolo del suo primo libro che uscirà il 22 settembre in cui la conduttrice si racconta a cuore aperto svelando al pubblico lati inediti di se stessa e della sua vita.



La prima foto della nuova stagione di calcio della Leotta scattata sul campo, in pochissimi minuti, ha portato a casa più di 50mila like e tantissimi commenti e complimenti.

“Ad ogni foto sorridiamo anche no“, ha scritto un utente. “Stupenda come sempre”, ha aggiunto un altro. “Sempre più gnocca”, aggiunge ancora un altro. E poi: “come si fa a non innamorarsi di te?”, “Che bello vederti anche se la mia Roma non è andata oltre il pari; sei sempre bellissima Diletta”, “Sei sempre la numero 1”, “Sei atomica”.



Insomma, il ritorno in campo di Diletta Leotta era atteso come quello del campionato.