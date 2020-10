Diletta Leotta con jeans aderenti e canotta bianca che evidenzia il seno prosperoso insieme al “pappagallo”: i fans sognano, foto.

Canotta bianca aderente e con una profonda scollatura che mette in evidenza il seno, jeans strettissimi che le fasciano le gambe snelle e mozzafiato e un pappagallo a farle compagnia nell’ultima foto pubblicata da Diletta Leotta che, sul set di una campagna promozionale, ammalia non solo i fans, ma anche lo stesso pappagallo che, tuttavia, non si fa distrarre dalla sua bellezza correggendola quando serve.

“Prima di conoscere Rallo, mai avrei pensato di essere corretta su un set da un pappagallo… E invece l’esperto incredibile della Gamma Elettrificata Kia mi ha dato del filo da torcere!“, scrive la conduttrice che mostra un look casual che le calza alla perfezione e fa sognare tutti i suoi fans.



Diletta Leotta super romantica in versione principessa

Bellissima e romantica nella prima foto scattata per uno shooting autunnale. Con un’acconciatura da vera principezza e un abito lungo, elegante e in stile principesco, la conduttrice posa radiosa davanti all’obiettivo del fotografo incantando letteralmente tutti i suoi fans. Non potendo indossare abiti del genere quando scende in campo per raccontare la serie A agli italiani, la Leotta si diverte a giocare con la propria immagine quando posa per le campagne promozionali.

“Maledetta quel vedo non vedo, sai sempre come strapparci il like”, scrive un utente. “Una dea”, aggiunge un altro. E ancora: “Sempre bellissima”, “Una dea”, “Meravigliosa”, “Stupenda”, “Assolutamente magnifica”.



I fans, dunque, sono letteralmente innamorati di Diletta che continua ad essere molto attiva sui social pubblicando foto e video della sua vita, soprattutto professionale. Dopo aver regalato aisuoi 7,1 milioni di followers diverse foto delle sue vacanze mostrandosi spesso in bikini e facendo impazzire tutti, Diletta, da quando è rientrata a Milano, si sta concentrando molto sul suo lavoro e sul suo ruolo di conduttrice di DAZN. Diletta è sempre più la conduttrice più amata della Serie A che racconta sempre con outfit mozzafiato. La Leotta, dunque, piace sempre sia in versione casual, romantica, elegante e professionale confermandosi una delle donne più amate del mondo dello spettacolo.