Diletta Leotta arriva in libreria: quando esce il suo libro

Diletta Leotta si prepara alla nuova esperienza che la vedrà protagonista: il 22 settembre uscirà il suo primo libro. “Scegli di sorridere” è anche la raccomandazione che lei fa su Instagram in attesa del grande giorno.

Diletta Leotta si prepara per spiazzare tutti ancora una volta. Dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, la conduttrice sportiva è tornata alle sue consuete capacità: quella di raccontare lo sport e quella di fare radio quotidianamente. Aveva, però, promesso ai fan più affezionati che ci sarebbe presto stato dell’altro. Finalmente, terminato un lungo periodo di attesa, la Leotta ha sciolto ogni riserva.

Il 22 settembre uscirà la sua prima opera letteraria: “Scegli di sorridere”, questo il titolo del libro che – ufficialmente – sancisce l’approdo della bella e avvenente siciliana in libreria. Lei lo aveva detto di non essere soltanto un bel corpo: come dice una celebre canzone “oltre alle gambe c’è di più”. Diletta Leotta ha provato a spiegarlo senza parlare, per una volta, lasciando spazio alla scrittura.

Diletta Leotta, dal teleschermo allo scaffale: in uscita il suo primo libro

Il manoscritto tratterà un tema piuttosto serio: la privacy sul Web. La Leotta, suo malgrado, su questo argomento è ormai diventata un’esperta. La nota presentatrice, in questi ultimi anni, ha subìto innumerevoli abusi attraverso il Web: le è stato hackerato lo smartphone e, contro la sua volontà, sono state pubblicate foto ad alto contenuto intimo che hanno messo l’immagine della showgirl a dura prova dal punto di vista della credibilità. Inoltre, è stata tacciata – ingiustamente – di trovarsi in Rete con un video a luci rosse. Insinuazione che la 28enne di Catania ha smentito categoricamente.

Queste situazioni limite le hanno dato modo di ragionare su un aspetto importante della vita di tutti i giorni, come la tutela del nostro privato, abbinato alla dirompente accessibilità del Web. “Scegli di sorridere” è una presa di coscienza, ma anche il riscatto di una femminilità lesa che ha saputo cogliere, comunque, la positività nei momenti più bui. La curiosità sale, la copertina dell’opera è già online: Diletta, dal 22 settembre in poi, promuoverà il suo lavoro nelle maggiori librerie d’Italia. Non resta che aspettare e, nel frattempo, provare ad immaginare l’incantevole showgirl sotto un’altra veste completamente inedita. Chissà che non ci prenda gusto.

