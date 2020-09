Diletta Leotta e l’home work da sogno: minigonna invisibile, scollatura mozzafiato e gambe pazzesche. Web in delirio, foto.

Diletta Leotta non rinuncia al look sensuale e impeccabile anche per l’home work. La conduttrice fa sognare i fans che vorrebbero essere al suo fianco mentre lavora con un vestito che presenta una scollatura sul decolletè della Leotta ed è molto corto al punto da lasciarle scoperte le gambe. I capelli sono raccolti in una lunga coda mentre ai piedi indossa un paio di comode ciabatte.

Un look decisamente insolito per stare a casa, ma non se di deve lavorare come svela Diletta nella didascalia che accompagna la foto. Sia in tv che a casa, dunque, la Leotta non sbaglia un colpo e si mostra sempre più bella dopo le vacanze estive trascorse con gli amici e la famiglia.

Diletta Leotta, il look per stare a casa fa impazzire il web

Più di 200mila like in poco meno di un’ora per il look di Diletta Leotta per lavorare da casa. Sempre bellissima, la conduttrice è pronta a cominciare una nuova stagione calcistica raccontando la serie A al pubblico che, oltre a seguire con interesse le varie partite di calcio, è sempre più innamorato della sua bellezza, del suo fisico sempre perfetto grazie ad allenamenti che potete imitare anche a casa e della sua professionalità.

Per Diletta Leotta, dunque, sta per cominciare un nuovo anno di lavoro, ma da single. La storia con Daniele Scardina che è risultato positivo al Covid poco prima di Ballando con le stelle sembra sia finita definitiamente.

Nonostante la fine di un amore, tuttavia, la Leotta non si scompone e appare sempre più bella. I fans, sui social, oltre ad ammirarla e a complimentarsi con lei, non esitano a corteggiarla, ma chi sarà il nuovo fidanzato di Diletta? Per il momento, la conduttrice pare concentrata unicamente sul lavoro.