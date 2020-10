Giulia De Lellis ha informato i suoi fedeli sostenitori su Instagram che ha deciso di ricoverarsi in una clinica per alcuni problemi di salute.

Giulia De Lellis ha fatto preoccupare, e non poco, i suoi fedeli sostenitori annunciando loro che ha deciso di ricoverarsi in una clinica per fare alcuni accertamenti.

Fortunatamente, la compagna di Andrea Damante non ha contratto il virus e nulla a che fare con la pandemia la scelta di recarsi in ospedale, in quanto la decisione è stata presa per i suoi continui problemi di pelle, che poche ore fa sarebbero diventati ingestibili.

Giulia, che aveva mostrato i suoi problemi di pelle su Instagram, ha ammesso che si è ritrovata con la pelle infiammata e per questo motivo ha scelto di sottoporsi ad una sorta di day hospital al fine di verificare che fosse tutto apposto e che non avesse contratto ulteriori complicazioni.

“La situazione con la mia pelle non procede bene“ ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “E’ una tragedia, ma inizio a vedere dei miglioramenti” ha aggiunto. “Mi hanno aiutato a sfiammare la parte sinistra del viso, mentre provano a capire che cosa sia successo” ha concluso Giulia De Lellis in ospedale.

Giulia De Lellis rassicura i fan: “Sto bene, stasera torno a casa”

Giulia De Lellis ci ha tenuto a rassicurare i fan, affermando che al momento sta bene ed è voluta andare in clinica per accettarsi di non aver contratto ulteriori complicazioni. Se tutto dovesse andare come sperato, infatti, l’influencer ha annunciato che dovrebbe abbandonare la struttura stesso in giornata.

“Sto bene, ho soltanto deciso di chiudermi in clinica per fare tutti i controlli possibili del caso” ha spiegato la compagna di Andrea Damate, tra l’altro un gesto di lui ha fatto impazzire le fan. “E’ davvero molto importante non trascurare nulla, soprattutto perché non possiamo controllare quello che non è visibile” ha aggiunto, sperando di poter lanciare un importante messaggio sui social.

“Sono una persona ipocondriaca come ben sapete ed adesso sono paranoica“ ha spiegato. “Ma sono anche positiva, così posso provare a bilanciare le due cose” ha concluso, promettendo ai fan di aggiornarli sulla sua situazione clinica.

Giulia De Lellis è stata ricoverata, ma fortunatamente sta bene e, come anticipato, qualora tutti i test a cui la sottoporranno oggi dovessero andare come sperato, lei potrebbe tornare a casa direttamente in giornata senza prolungare la sua permanenza in clinica. Non ci resta dunque che attendere ulteriori conferme da parte della compagna di Andrea Damante, che forse entrerà con Ignazio Moser al GF Vip 5, che sicuramente terrà aggiornati ai suoi fedeli sostenitori su Instagram in merito alle sue condizioni di salute, sperando che la sua pelle possa migliorare e non continui a darle ulteriori problemi.