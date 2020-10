Covid-19, Berlusconi: attesa per l’esito del secondo tampone

By

Silvio Berlusconi aspetta l’esito del secondo tampone naso faringeo per capire quali sono le sue condizioni di salute. Se dovesse star meglio, con il COVID-19 finalmente alle spalle, l’ex Premier potrebbe prender parte al matrimonio del figlio Luigi. Guarita del tutto, invece, la figlia Marina.

Silvio Berlusconi inizia a riprendersi, sembrerebbe stare meglio l’ex Premier che lo scorso 2 settembre era stato trovato positivo al COVID-19. Il celebre politico, dopo esser stato ricoverato già una volta per tentare di debellare il Coronavirus, si è trovato nuovamente alle prese con il batterio. Lui stesso, al momento della prima dimissione dal San Raffaele di Milano, aveva specificato che la carica virale che lo aveva investito era – secondo l’equipe medica che lo aveva in cura – di una gravità considerevole.

Berlusconi ha definito questa una delle sue “esperienze più difficili”, al cospetto di una vita piena di prove e, talvolta, piccoli grandi ostacoli da superare. Uno, il più complicato, potrebbe dissolversi nella giornata di oggi quando l’ex Presidente del Consiglio saprà l’esito del secondo tampone naso faringeo a cui è stato sottoposto: un primo test, qualche giorno fa, gli è già stato somministrato ed è risultato negativo.

Berlusconi, le condizioni dell’ex Premier: si aspetta il secondo tampone

Lo aveva sottolineato, fra gli altri, anche Adriano Galliani – suo braccio destro al Monza e punto di riferimento per il Cavaliere anche ai tempi del Milan – durante una gara della compagine lombarda. Non è escluso, dunque, che Berlusconi (qualora si dovesse registrare una seconda negatività e la salute lo consentisse) possa partecipare al matrimonio del figlio Luigi che celebrerà il rito a Milano, con la fidanzata e promessa sposa Federica Fumagalli, in forma strettamente privata.

Seguirà poi una cena di famiglia a Macherio, Silvio Berlusconi conta di esserci. Ovviamente si mantiene la riserva, per il momento, così come la guardia alta: il COVID-19 sa essere insidioso e il leader di Forza Italia non intende correre rischi. Anche il suo impegno nella campagna referendaria del partito è stato costante ma a ranghi ridotti, a causa di una lunga ed estenuante convalescenza che presto potrebbe vedere la fine.

Luigi Berlusconi si sposa, in forse la presenza di papà Silvio

Notevoli miglioramenti anche per la figlia Marina, oramai guarita e nuovamente presente nella sede della Mondadori. Pronta a svolgere il proprio lavoro. Nonostante le criticità, la famiglia Berlusconi ha tenuto duro cercando di guardare avanti e il lieto fine, dopo tanta sofferenza, potrebbe arrivare con le nozze di Luigi. Evento che potrebbe riunire l’intera famiglia dopo le fatiche da Coronavirus.