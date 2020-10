Emma Marrone sorridente e coccolata da due uomini: le sue notti magiche con gli amici Samuele Bersani e Giuliano Sangiorgi.

Emma Marrone condivide su Instagram una foto speciale di un momento altrettanto speciale trascorso con due big della musica italiana e suoi grandi amici come Samuele Bersani e Giuliano Sangiorni. Nella musica, Emma ha trovato la realizzazione dei suoi sogni, ma anche amicizie vere come quella con Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Elisa e così via. Anche tra i colleghi uomini ha davvero tanti amici come Tommaso Paradiso con cui, quest’estate ha trascorso qualche giorno al mare insieme anche alla fidanzata di Tommaso, Carolina Sansoni. Tra gli amici incontrati anche alla musica, però, spiccano anche Samuele Bersani e Giuliano Sangiorgi con cui si è mostrata sui social, raggiante più che mai.

Emma Marrone raggiante con Samuele Bersani e Giuliano Sangiorgi: “La bellezza”

“Notti magiche”, scrive Emma Marrone nella didascalia che accompagna la foto in cui si lascia andare ai sorrisi con due persone per lei speciali come Samuele Bersani e Giuliano Sangiorgi. Una foto che esprime la serenità dei tre artisti, felici di condividere non solo la passione per la musica, ma anche l’affetto sincero che li lega. “La bellezza”, aggiunge poi Emma condividendo un momento importante con tutti i suoi fans, emozionati nel vedere i rapporti che la cantante salentina è riuscita a coltivare nei suoi primi dieci anni di carriera.

Tornando indietro nel tempo e rispondendo alle domande dei fans su Instagram, Emma ha ammesso di pensare spesso ai suoi inizi e di considerato ogni giorno un regalo della vita. “A volte ripensi da dove sei partita?”, è stata la domanda ricevuta da Emma. La cantante ha risposto così:

“Ci penso tutti i santi giorni. Quando vado a dormire fisso il soffitto e penso a tutta la strada che ho fino ad oggi con le mie gambe. Penso che sono fortunata, ma penso anche a tutto il lavoro e ai sacrifici che faccio ogni giorno. Cose che vedo e so solo io com’è giusto che sia. Ogni giorno è un regalo e una conquista e la cosa più bella è sapere che sono nel cuore di tanta gente che mi stima davvero”.

Dopo aver incantato i fans con una maglia bianca e una scollatura mozzafiato, Emma fa altrettanto con il sorriso che sfoggia insieme a Samuele Bersani e Giuliano Sangiorgi.