Giulia De Lellis aggredita a Milano: come sta adesso

Giulia De Lellis è stata aggredita a Milano. La compagna di Andrea Damante ha confermato tutto sui social, raccontando come sta adesso.

Giulia De Lellis ha confermato sul suo profilo Instagram di essere stata aggredita due settimane fa a Milano. La compagna di Andrea Damante ha ammesso, prima di raccontare dell’accaduto, che non avrebbe mai voluto condividere questo momento con i suoi fedeli sostenitori, perché vuole raccontare loro soltanto cose belle senza farli preoccupare, ma siccome la notizia è uscita in rete non poteva fare altrimenti.

Qualcuno ha provato a farle del male, tra l’altro lei era finita in clinica qualche giorno fa, ma fortunatamente qualcuno era presente sul posto e l’ha prontamente aiutata.

Giulia De Lellis è stata aggredita a Milano, ma fortunatamente sta bene. La compagna di Damante non ha aggiunto altre informazioni riguardanti l’aggressione, rassicurando soltanto i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

Giulia De Lellis rassicura i fan: “Se ne sta occupando chi di dovere”

Giulia De Lellis, nonostante questo brutto episodio, sta bene ed ha assicurato ai suoi fan che gli organi competenti si stanno occupando dell’intera faccenda ed è giusto che di questo episodio se ne parli delle sedi opportune e non sul suo profilo Instagram.

“Non so come sia uscita fuori questa notizia, ma voglio assicurarvi che sto bene” ha esordito la compagna di Andrea Damante, che ha fatto impazzire i fan sui social. “Non voglio parlarne sui social, preferisco che certe cose restino private o che se ne parli nelle dovute sedi” ha concluso la De Lellis con giusta ragione che mai avrebbe parlato di questo spiacevole situazione se non fosse uscita in rete da qualcuno che probabilmente era presente durante il momento dell’aggressione.

Giulia De Lellis dopo l’aggressione sta bene ed è questo quello che conta più di ogni altra cosa e che chi ha provato a farle del male si prenda le conseguenze che merita.

Intanto, continuano a non placarsi le indiscrezioni che vedrebbero Giulia e Andrea sempre più affiatati ed uniti, visto che lei aveva annunciato che stavano affrontando un periodo particolare della loro vita.