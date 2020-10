GF Vip, Antonella Elia replica alle accuse degli ex concorrenti: “Rosicano”

Antonella Elia ha rotto il silenzio sulle accuse dei suoi ex compagni di viaggio al GF Vip, accusandoli di rosicare per il suo successo.

Antonella Elia ha debuttato nell’inedito ruolo di opinionista nella quinta edizione del GF Vip, dopo aver partecipato pochi mesi prima nel ruolo di concorrente. I suoi ex compagni di viaggio, inutile negarlo, non hanno mai visto di buon occhio questa promozione accusandola non solo di essere raccomandata ma di aver ricevuto dei favoritismi durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Antonella ha preferito sempre volare alto, ignorando le critiche ricevute dai suoi colleghi ma di recente, intervistata da Confidenze, ha voluto replicare facendo però prima un breve riassunto delle tante esperienze avute nei reality show del piccolo schermo. Tant’è che lei stessa, in maniera ironica, si è definita la regina dei reality.

“Penso proprio di potermi definire così ed è un titolo di cui possa vantarmi” ha esordito l’opinionista, che di recente ha discusso con Matilde Brandi. “Ho iniziato a farmi strada in questo settore partecipando all’Isola dei Famosi nel 2004” ha proseguito Antonella, facendo riferimento all’edizione condotta da Simona Ventura. “Poi ho vinto l’edizione andata in onda nel 2012 e ne vado molto fiera” ha aggiunto, riferendosi a quella condotta da Nicola Savino. “Ne vado fiera perché sono una donna molto competitiva, che gioca per vincere” ha aggiunto. “Per questo motivo quando a Pechino Express mi sono piazzata seconda ci sono rimasta malissimo, ci ho pianto” ha svelato. Tra l’altro in quell’edizione litigò pesantemente con Achille Lauro.

“Dopo arrivati il Grande Fratello Vip e Temptation Island, ma il duro è stato sicuramente il primo che ho citato tra questi due” ha poi proseguito. “Vivere con perfetti sconosciuto non è stato affatto facile, soprattutto se consideri che la maggior parte di loro non mi sta nemmeno simpatica” ha spiegato. “Le poche persone con cui andavo d’accordo, come Serena Enardu, si sono congratulate con me per il mio lavoro di opinionista, mentre gli altri stanno rosicando e non potrebbe essere rivincita migliore“ ha concluso.

Antonella Elia ha replicato alle accuse degli ex concorrenti del GF Vip, levandosi quel sassolino dalla scarpa che tutti si aspettavano di sentire.

Pietro Delle Piane, Antonella Elia prima del GF Vip: “Non ho messo il suo anello”

Antonella Elia, durante il corso dell’intervista, ha anche parlato del suo rapporto con Pietro Delle Piane. La showgirl, dopo aver partecipato a Temptation Island, scelse di interrompere la loro relazione, ma da qualche tempo sembra avergli concesso una nuova chance, visto che hanno ripreso a frequentarsi. Anche se non sono ufficialmente tornati insieme.

“Abbiamo ripreso a frequentarci, ma questa volta in maniera totalmente diversa rispetto a prima” ha ammesso. “Non viviamo più insieme e non ho più indossato l’anello che mi aveva regalato“ ha rivelato Antonella, che di recente ha lanciato una provocazione a Stefania Orlando. “Non so se ci tornerò di nuovo insieme, ma qualora dovesse accadere sarà in una modalità completamente differente rispetto a prima” ha confidato.

“Certo, devo ammettere che lui sta facendo di tutto per riconquistarmi ed in un certo senso è come se la nostra relazione stessa iniziando di nuovo tutto da capo” ha spiegato Antonella Elia su Pietro Delle Piane. “Ma io ho sofferto tanto e lui deve essere disposto a dimostrarmi che ha sbagliato e che non è più quello di prima” ha aggiunto. “Non credo di essere stata sfortunata in amore durante il corso della mia vita, semplicemente ho soltanto incontrato tanti uomini deficienti“ ha concluso, ammettendo che dopo la sua partecipazione a Temptation Island non è cambiato soltanto il suo modo di approcciarsi alla vita sentimentale, ma anche a quello lavorativo. Ora Antonella è più sicura e determinata di prima ed a confermarla è lei stessa.

“Quando Chiambretti mi ha chiamata per CR 4 – La Repubblica delle donne, in studio non era come adesso. Mi approcciavo in una maniera totalmente diversa, ero terrorizzata e mi sentivo a disagio” ha spiegato. “Avevo una sorta di atteggiamento di sottomissione verso Piero, che non poche volte mi rimproverare” ha proseguito Antonella Elia prima del GF Vip. “Ora con Alfonso Signorini, durante le due dirette settimanale, mi comporto in maniera totalmente opposta: sono molto rilassata, riesco ad essere me stessa interagendo con i concorrenti“ ha osservato.

“Al mio fianco poi c’è Pupo ed insieme ci divertiamo tantissimo. Lui è un vero gentleman di altri tempi, non si offende mai” ha concluso per poi svelare perché Alfonso Signorini l’ha voluta al Grande Fratello Vip. “Ha detto di avermi scelta per la mia umanità. Perché mi trova una persona libera e trasgressiva, ma al tempo stesso dotata di una grande sensibilità” ha aggiunto. “Come potevi rifiutare la sua offerta?”

Ed infetti come avrebbe mai potuto rifiutare un ruolo così ambito da tante sue colleghe nel mondo dello spettacolo? In lizza, infatti, c’erano anche Loredana Lecciso e Giulia De Lellis.

Antonella Elia ancora una volta ha svelato un lato completamente inaspettato della sua personalità al grande pubblico che la segue. Pubblico che però ha ancora un grande dubbio su di lei. Quale? Quello relativo al suo rapporto con Adriana Volpe. Antonella, infatti, disse che lei non le aveva più risposto e per questo motivo aveva smesso di considerarla sua amica, ma la Volpe ha prontamente replicato leggendo tutte le loro conversazioni e sembrerebbe che in realtà non abbia mai spesso di risponderle, facendo nascere il dubbio che forse non abbia raccontato tutta la verità sul loro rapporto. Le due, con il passare del tempo, riusciranno mai a chiarirsi visto che nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, fatta eccezioni per alcune loro discussioni, sembrano andare d’amore e d’accordo? Speriamo vivamente di sì. Visto che al pubblico piaceva e non poco vederle insieme ed unite più che mai.