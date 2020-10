Iconize riceve il tapiro da Striscia: “Devo trovarmi amici migliori”

Striscia La Notizia ha consigliato il tapiro ad Iconize per la finta aggressione subita. Lui ha lanciato una stoccata ai suoi “amici”.

Iconize è al centro della cronaca rosa perché ha inscenato una finta aggressione omofoba, sfruttando i salotti televisivi di Barbara d’Urso per finire sul piccolo schermo degli italiani ed ottenere una maggiore visibilità mediatica.

Per questo motivo Striscia la Notizia ha deciso di consegnargli il tapiro, anche se lui ha ammesso che dietro al suo gesto ci sono svariate problematiche, ma ha anche approfittato, dopo che Staffelli gli ha fatto notare che non ha avuto dei veri amici visto che sono stati loro che sapevano dell’accaduto ad andarlo a raccontare in giro, per lanciargli qualche frecciata.

“Che poi sono stati i suoi amici a raccontare che lei aveva inscenato il tutto” ha fatto notare l’inviato del noto tg satirico. “Sì, infatti da questa esperienza ho capito che devo scegliermi degli amici migliori” ha tuonato Marco Ferrero, il nome all’anagrafe dell’influencer.

Striscia La Notizia ha consegnato il tapiro ad Iconize e quest’ultimo ha ribadito ancora una volta che ora ha soltanto bisogno di un po’ di tempo per se stesso, per poter ricominciare da zero.

Striscia La Notizia, Iconize ammette: “Spero di poter ricominciare”

Durante il corso del servizio realizzato da Striscia La Notizia, Iconize ha ribadito più volte di essere profondamente dispiaciuto di aver creato una situazione del genere e che è pronto ad assumersi tutte le responsabilità del caso, in quanto è giusto che paghi per l’errore commesso.

Nonostante ciò ci ha tenuto a ribadire che dietro il suo folle gesto non c’era una voglia di avere una maggiore visibilità mediatica e di maggiori guadagni, ma un grande dolore in quanto il forte contatto con il mondo dei social gli ha impedito di distinguere chi è Marco Ferrero e chi è Iconize.

“Ho sbagliato e mi sto prendendo tutte le responsabilità del caso” ha subito precisato l’influencer, che ha deciso di chiudere il suo account Instagram, decisione commentata anche da Soleil Sorge, colei che ha raccontato tutta la verità nei salotti di Barbara d’Urso. “Ma spero anche che mi venga data l’opportunità di poter anche ricominciare” ha ammesso speranzoso, ma almeno per il momento il pubblico non sembra essere ancora pronto per ciò.

Iconize a Striscia La Notizia ha provato ancora una volta a far comprendere al pubblico del piccolo schermo, e della rete, che almeno sta vivendo un’enorme difficoltà ma che è pronto a prendersi tutte le responsabilità del caso per tornare di nuovo tra le sue grazie.