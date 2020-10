Federica Pellegrini positiva al COVID-19: come sta la campionessa

Federica Pellegrini è risultata essere positiva al COVID-19. La nuotatrice ha rincuorato i propri followers su Instagram. Farà la quarantena come impone il protocollo, ma niente gare per qualche settimana: tristezza, sconforto e rabbia. La campionessa ha mostrato il proprio lato più fragile agli affezionati in un momento complicato.

Il Coronavirus sta facendo incetta di sportivi non soltanto nel mondo del calcio: dopo Valentino Rossi, anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini è risultata essere positiva al COVID-19. A dare l’annuncio lei stessa sul suo profilo Instagram ufficiale, il volto rammaricato, lo sgomento per una notizia inattesa. La “Divina”, però, qualche sospetto l’aveva avuto già nei giorni scorsi.

Federica Pellegrini in lacrime: “Ho il Covid, avrei voluto riprendere a gareggiare”

Federica Pellegrini, infatti, ha dovuto sospendere la seduta d’allenamento di mercoledì per mal di gola e forti dolori alle ossa. Giovedì la conferma: “Sono positiva al Covid, sto cercando di prenderla al meglio possibile, ma non ci riesco” confida ai fan. Poi, in un lungo video dal sapore di confessione, ammette: “Lunedì avrei ripreso a gareggiare in Ungheria, a Budapest. Avevo bisogno di normalità. Invece mi farò questi dieci giorni di quarantena a casa…felicità!”. L’ironia della celebre nuotatrice prova a far trasparire un barlume di serenità, per quanto possibile.

Il COVID-19 non fa distinzioni, per questo messaggi come quello della Pellegrini possono servire per continuare ad avere l’adeguata prudenza con le dovute precauzioni. Proprio perché nessuno – ma proprio nessuno – è (ancora) immune alle grinfie di questo batterio dalla cura ignota e il l’altissimo potenziale di virulenza.