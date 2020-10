Soleil Sorge su Instagram si è scagliata contro Iconize, che ha inscenato un’aggressione omofoba, e il suo ex Luca Onestini.

Soleil Sorge è tornata al centro della cronaca rosa per aver smascherato pubblicamente, dopo essere stata tirata in ballo da Dayane Mello al GF Vip, Iconize, quello che un tempo era un suo amico, che ha inscenato una finta aggressione omofoba.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è stata accusata dall’influencer di averlo venduto ai media, nelle scorse ore ha voluto rispondere alle curiosità dei fan e tra queste ovviamente non poteva mancare una domanda sull’influencer, che dopo aver ammesso di aver inscenato la sua aggressione, ha deciso di chiudere il profilo Instagram.

“Marco ha chiuso il profilo? Onestamente questa sua scelta non mi sorprende più di tanto” ha esordito Soleil. “Lui aveva cercato girare la frittata, cercando di indicare me come colpevole di tutta questa storia insieme ad altre persone” ha proseguito la Stasi. “Immagino che in questo periodo abbia avuto tanta pesantezza in generale, ma in ogni modo ho deciso di non essere più ingenua come lo ero in passato“ ha aggiunto. “Mi auguro lo stia facendo per poter lavorare su stessa e non come hanno fatto altre persone in passato per non perdere tanti followers” ha tuonato per poi concludere: “Come sto adesso? Da Dio, questo è il karma ragazzi”.

Soleil Sorge è tornata a parlare di Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero, e sembra che il loro rapporto sia decisamente diverso rispetto a quanto lo era un tempo.

Luca Onestini, Soleil Sorge un fiume in piena: “Ho fatto bene a lasciarlo”

Soleil Sorge, durante il corso di questo momento con i suoi fan, non si è di certo risparmiata. L’influencer, infatti, ha parlato anche della fine del suo rapporto con Luca Onestini.

I due, come i fan più attenti ricorderanno bene, si sono lasciati quando lui aveva iniziato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, durante la seconda edizione del reality show. Esperienza che aveva condiviso con Giulia De Lellis e che a Soleil ora non dispiacerebbe provare.

“Ero dell’idea che fosse un progetto che non facesse per me perché sono una persona che ha bisogno di stare in contatto con l’aria aperta e restare sempre rinchiusa in casa potrebbe mandarmi fuori di testa” ha ammesso Soleil sul GF Vip, che è pronto ad accogliere nuovi concorrenti. “Ora sto rivalutando l’idea di prenderne parte, potrebbe rivelarsi un’esperienza davvero divertente” ha aggiunto per poi scagliare la bomba contro il suo ex.

“Sono convinta di aver fatto bene a lasciarlo perché ho scoperto tutto lo sporco che faceva“ ha rivelato Soleil. “Non era una persona che poteva piacermi e poi mi sono innamorata di un’altra persona” ha ammesso facendo riferimento alla storia con Marco Cartasegna. “Se tornassi indietro, lo farei soltanto per non uscirci nemmeno una sola volta” ha concluso, facendo intendere molto apertamente che non ha di certo una bella opinione del suo ex fidanzato.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge contro Luca Onestini hanno trovato un certo consenso da parte del popolo della rete, visto che non hanno mai creduto alla buona fede dell’ex tronista di Uomini e Donne, tanto da accusarlo di non essere nemmeno realmente fidanzato con Ivana Mrazova, modella con cui l’amore sarebbe nato qualche anno fa durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.