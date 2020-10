GF Vip nuovi concorrenti: spunta ex di Uomini e Donne e attrice del Segreto

Nuovi concorrenti sono pronti ad entrare al GF Vip! Secondo i gossip sul web, tra questi c’è un ex tronista e un’attrice de Il Segreto.

Alfonso Signorini lo aveva annunciato che a breve, di preciso ancora non si sa quando, entreranno nuovi concorrenti nella casa del GF Vip. In rete, manco a dirlo, è scattata la curiosità degli utenti che vogliono assolutamente sapere chi sono i nuovi volti che si andranno ad aggiungere ai vipponi che da un mese a questa parte hanno conquistato la casa più spiata d’Italia.

Signori ha confermato l’ingresso di un concorrente gay, pronto a conquistare Tommaso Zorzi dopo che quest’ultimo ha manifestato un certo mal contento nell’essere unico concorrente LGBT. L’identità di questo concorrente non si conosce ancora, ma il paparazzo Alan Fiordelmondo ha svelato che è qualcuno che con Zorzi ha trascorso alcuni momenti durante la scorsa estate e che non ha superato i provini, ma gli autori sembrerebbero aver cambiato idea su di lui.

Di chi stiamo parlando? Secondo gli utenti della rete, Claudio Sona entrerà al GF Vip accompagnato da altri 5 vipponi. Curiosi di scoprire gli altri nomi?

Claudio Sona e Alejandra Onieva nel cast del GF Vip? Il gossip

Oltre al nome di Claudio Sona, che è comparso grazie ai suggerimenti forniti dal paparazzo, visto che l’ex tronista di Uomini e Donne pare aver sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip senza successo e quest’estate è stato più volte beccato in compagnia di Tommaso Zorzi, ma chi sono gli altri?

Ovviamente c’è anche Paolo Brosio, che non è potuto entrare durante la prima trance di concorrenti perché era positivo al covid, ma anche Francesco Cozzolino , che tanto ha fatto divertire il pubblico con le sue apparizioni ad Avanti un altro e a Pomeriggio 5, ma non solo.

Claudia Galanti sembra anche lei essere tra i concorrenti certi di quest’edizione e stessa cosa per Alice Bellagamba, ex concorrente di Amici di Maria de Filippi che venne stroncata da Alessandra Celentano a causa delle dimensioni della sua testa. Per ultima, ma non per importanza, spunta il nome di Alejandra Onieva, Soledad de Il Segreto, uno dei personaggi più amati della famosa soap spagnola.

Soledad de il Segreto sarà al GF Vip?? Il popolo della rete è convinto che lei, e gli altri nomi fatti, siano i nuovi concorrenti di Alfonso Signorini. Non ci resta che attendere.