Tommaso Zorzi: al GF Vip un concorrente gay pronto a conquistarlo

Le anticipazioni del GF Vip parlano chiaro: nella casa entrerà un concorrente pronto a conquistare il cuore di Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi, durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha confidato ad Alfonso Signorini di sentire la mancanza di un ragazzo pronto a conquistare il suo cuore, visto che nella casa iniziano a formarsi le prime coppie.

Il conduttore aveva promesso al suo prode concorrente, che ha lanciato una provocazione a Matilde Brandi, e sembra esserci riuscito. Insomma, detto fatto!

Secondo il paparazzo Alan Fiordelmondo a Pomeriggio 5, e confermato anche da Alfonso a Casa Chi, nel reality show presto approderà un concorrente nuovo di zecca pronto a fare colpo sull’influencer.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip è pronto a conquistare Tommaso Zorzi, ma prima del suo ingresso ci vorrà ancora qualche settimana, in quanto bisogno aspettare un po’ di tempo affinché si abbia la certezza che non sia positivo al virus e non rappresenti un pericolo per i personaggi che popolano già la casa più spiata d’Italia.

Anticipazioni GF Vip: il nuovo concorrente è una vecchia conoscenza di Tommaso Zorzi

Le anticipazioni del GF Vip hanno dunque confermato l’ingresso di un nuovo concorrente, ma chi è lui?

Il paparazzo, in diretta con Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha rivelato una succosa anticipazione. Quale? Il concorrente in questione, di cui non si conosce ancora la sua identità, è un volto già noto a Tommaso Zorzi in quanto i due avrebbero trascorso quest’estate insieme.

Ovviamente, dopo tale rivelazione, sul web è iniziata la caccia al nome per capire chi è il nuovo concorrente del GF Vip. Anche se almeno per il momento le indagini non hanno portato a molto, ma gli utenti della rete sono più scaltri dei migliori dei detective e non è detto che riescano a scoprirne l’identità prima dell’annuncio ufficiale. Chi è pronto a conquistare il cuore di Zorzi? Tra l’altro l’influencer non è a conoscenza della notizia, né tanto meno che il suo ex ha confessato di aver inscenato un’aggressione omofoba.

Non ci resta che attendere ulteriori news su chi è il concorrente che vuole conquistare Tommaso Zorzi. Sicuramente, qualora tra i due dovesse effettivamente funzionare, il pubblico del piccolo schermo impazzirà e non poco per questa nuova coppia, visto che Zorzi è l’indolo indiscusso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip.