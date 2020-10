La pelle secca richiede cure, nutrimento e soprattutto idratazione. Ecco le maschere di bellezza che non dovrebbero mai mancare nella skincare routine.

La pelle secca è una tipologia di epidermide molto delicata che necessita di cure e di trattamenti specifici e anche di una valutazione da parte del medico dermatologo che mira a capirne la cause profonde.

Le maschere di bellezza sono un tipo di trattamento che non dovrebbe mai mancare nella skincare routine della pelle disidratata, un prodotto in grado di ripristinare l’idratazione e il nutrimento in modo davvero efficace. Scopriamo quali sono le migliori maschere di bellezza per la pelle secca, gli ingredienti che non dovrebbero mai mancare e le ricette fai da te.

Pelle secca: quali sono le migliori maschere di bellezza

Prima di parlare delle maschere di bellezza per la pelle secca, sarà importante ricordare che l’idratazione proviene soprattutto dall’interno e per questo sarà una sana abitudine bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno ed assumere alimenti indicati per la pelle secca, che riescano a ripristinare il giusto stato di idratazione in modo costante.

La maschera di bellezza è un prodotto che si inserisce in una skincare routine quotidiana e specifica per la pelle secca, che non dovrebbe mai mancare poiché in grado di donare un ottimo nutrimento e l’idratazione in un trattamento ‘urto’.

Perfette tutte le maschere in crema ricche di sostanze idratanti e anche naturali ma anche quelle in idrogel o in tessuto non tessuto imbevute di sostanze che agiscono come dei ‘rimpolpanti’ dell’epidermide agendo fino in profondità. Un altro aspetto fondamentale perché le sostanze nutritive delle maschere riescano ad agire in profondità è che la pelle sia priva di cellule morte e per eliminarle si dovrà procedere con l’esfoliarla nel modo giusto almeno una volta a settimana.

Maschere di bellezza per pelle secca: quali sono gli ingredienti che non dovrebbero mai mancare

Una maschera di bellezza è una coccola che noi doniamo alla nostra pelle secca, un balsamo che applichiamo su una epidermide delicata ed esposta a infiammazioni e dermatiti soprattutto durante la stagione invernale.

Le sostanze perfette per prenderci cura della pelle secca e che le maschere trattamento dovrebbero contenere sono per lo più provenienti dalla natura e possono essere anche utilizzate, come vedremo, per creare delle maschere fai da te.

In commercio si trovano moltissime maschere per il trattamento della pelle secca, sono soprattutto a base di acido ialuronico, collagene e anche sostanze naturale come gli oli vegetali e essenziali. Si possono trovare in comodi teli da applicare sul viso o in idrogel, quelle di ultima generazione ma anche in creme dalla texture avvolgente e ricche di sostanze anti età.

Gli ingredienti che possono essere utilizzati come base per le maschere di bellezza fai da te indicate per la pelle secca sono:

lo yogurt

la polpa di avocado

la polpa di banana

il miele

E queste sostanze base possono essere arricchite di burri vegetali, oli vegetali ed essenziali come:

burro di karité

burro di cocco

burro di mango

burro di cacao

olio di argan

olio di germe di grano

olio di mandorle dolci

olio di jojoba

olio essenziale di camomilla

olio essenziale di rosa

olio essenziale di sandalo

olio essenziale di carota

Maschere viso per pelle secca: le migliori ricette fai da te

Abbiamo selezionato per voi alcune tra le ricette fai da te per preparare delle eccellenti maschere di bellezza per la pelle secca, perfette da applicare sul viso per una ventina di minuti almeno una volta alla settimana.

Una ciotola, un pennello e una musica rilassante saranno tutto il necessario per preparare questi trattamenti di bellezza idratanti e alla portata di tutti.