Elisabetta Gregoraci stuzzica Zorzi: “Ho fatto l’amore con Pierpaolo”

Elisabetta Gregoraci ha stuzzicato Tommaso Zorzi dopo essere stata da sola con Pierpaolo Pretelli nel Cucurio del GF Vip.

Elisabetta Gregoraci, prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, seguendo il consiglio di Alfonso Signorini, ha scelto di trascorrere qualche ora insieme a Pierpaolo Pretelli nel Cucurio, in modo tale da trovare il tempo e il modo di poter discutere a quattro occhi del loro allontanamento, visto che un tempo erano soliti essere amici speciali.

Al ritorno nella casa con gli altri vipponi, Tommaso Zorzi non è riuscito a non resistere alla curiosità e ha chiesto alla conduttrice, che ha discusso pesantemente con Antonella Elia, se le sue forme fossero così audaci come loro immaginavano, visto che hanno avuto modo di poter trascorrere del tempo da soli senza interferenze di alcun tipo.

Elisabetta non ha esitato un solo secondo e ha prontamente stuzzicato l’influencer, fingendo di aver fatto l’amore con il suo amico speciale. “Mi stai chiedendo se abbiamo limonato? No, io e Pierpaolo abbiamo fatto l’amore“ ha commentato ironica la Gregoraci. “Non volevo dire nulla in modo che scoprivate tutto nella clip di domani” ha aggiunto divertita. “Non è riuscito a dormire sapendo di avere me al suo fianco“ ha concluso maliziosa.

Elisabetta Gregoraci ha stuzzicato Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, che è rimasto profondamente divertito dalla finta confessione della sua compagna, che poco dopo ha avuto anche modo di poter esprimere i propri pensieri all’ex velino moro.

Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci fanno pace al GF Vip: le parole di lei

Pierpaolo Pretelli e la sua amica speciale Elisabetta hanno avuto modo, come anticipato, di potersi chiarire e lei non ha potuto nascondere di essere rimasta molto contenta di aver ascoltato il consiglio di Alfonso Signorini di restare ancora qualche giorno nella casa, in modo tale da poter chiarire le loro incomprensioni a quattro occhi.

“Sono davvero contenta di aver passato queste ultime ore nella casa con te. Sento che così ci siamo riavvicinati in maniera molto forte“ ha confidato la Gregoraci, che ha rotto il silenzio sul contratto con Briatore. “In questo modo riesco a terminare il mio percorso in maniera più serena” ha aggiunto. “Ora non c’è alcun astio tra di noi. Posso andarmene a pensiero tranquillo perché ci vogliamo molto bene” ha ammesso.

“Questo per me è quello che conto. Signorini ci aveva visto lungo e aveva ragione su di noi. Sono davvero contenta di aver assecondato la sua richiesta. Ora mi sento molto serena e posso andarmene tranquillamente, senza avere alcun rimosso” ha confidato Elisabetta Gregoraci prima di abbandonare il GF Vip. “Siamo riusciti a chiudere questo percorso nel modo più giusto che ci potesse essere e sono molto contesta di essere rimasta ancora un po’ con voi” ha concluso la concorrente. “Era giusto andasse così ed esco dal programma in maniera più rilassata” ha aggiunto.

E: sono felice di aver fatto questo cucurio con te, ci ha riavvicinato…me ne vado via più serena per il fatto che non abbiamo alcun tipo di astio, rancore e per me questa è la cosa più importante❤️ #gregorelli pic.twitter.com/oN3zNXMvnH — Sere (@SereMas5) December 6, 2020

Elisabetta e Pierpaolo hanno chiarito ogni incomprensione creatasi nel corso di questo settimane e nonostante non siano più amici speciali, sono riusciti a trovare il giusto compromesso nel loro rapporto.