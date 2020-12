Uomini e Donne oggi e domani non andrà in onda su canale 5. Mediaset ha dato uno stop a Maria De Filippi di 2 giorni: ecco perché.

Uomini e Donne sarebbe dovuto tornare sul piccolo schermo oggi a partire dalle 14:45 su canale 5, ma purtroppo Mediaset ha deciso diversamente per il dating show più famoso del piccolo schermo degli italiani.

Come annunciato dai profili social ufficiali dedicati al programma, la trasmissione oggi non andrà in onda e lo stesso vale anche per l’appuntamento previsto per la giornata di domani. Il motivo? Il programma, che nell’ultima registrazione ha visto Gemma e Tina lanciarsi secchiate, si prenderà due giorni di pausa a causa della giornata dell’Immacolata, facendo un weekend lungo di riposo.

Uomini e Donne oggi non va in onda, ma con cosa potrà consolarsi il pubblico del piccolo schermo che sperava di poter venire di nuovo al centro dello studio i personaggi più amati degli ultimi tempi? Ecco a cosa ha pensato Mediaset per colmare questo vuoto nel pubblico da casa.

Maria De Filippi non va in onda con Uomini e Donne: cosa trasmette Mediaset

Maria De Filippi oggi non andrà in onda sul piccolo schermo degli italiani e non è difficile notare un mal contento generale da parte dei telespettatori che, come anticipato, speravano di poter rivedere i loro beniamini alle prese con la ricerca dell’amore della loro vita, ed alcuni nel corso degli anni ci sono pure riusciti.

Ma cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne? Mediaset ha scelto di puntare sui classici natalizi, quelli che manda ogni volta in onda in questo periodo di feste. Al posto del dating show di Maria De Filippi, che ieri ha visto il “ritorno” di una dama, i telespettatori potranno consolarsi, per quanto possibile, con altre avvincenti storie amorose, ambientate durante il periodo più magico dell’anno.

Certo, guardare un film d’amore incentrato sul Natale non sarà come guardare le discussioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, ma magari aiuterà ad immedesimarsi maggiormente in questo periodo di feste. Il sacrificio, d’altronde, è soltanto per qualche giorno perché la trasmissione tornerà, come di consueto, ad andare in onda a partire da mercoledì sempre alle 14:45 su canale 5. Insomma, soltanto due giorni di attesa, e sul piccolo schermo degli italiani torneranno le dame e i cavalieri più amati degli ultimi anni.

📢 COMUNICAZIONE IMPORTANTE 📢 L’appuntamento con #UominieDonne torna mercoledì 9 dicembre alle 14.45 su Canale 5, non mancate! pic.twitter.com/Z3HC0bN9Yl — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 7, 2020

Uomini e Donne torna mercoledì 9 dicembre con nuove ed emozionanti puntate, che sembrano far chiudere quest’anno, non proprio dei più brillanti a causa di tutto ciò che è successo durante il corso di questi mesi, con un briciolo di allegria. Maria De Filippi, però, tra qualche giorno, spiace dirlo, andrà nuovamente in pausa per il periodo natalizio per poi fare ritorno su canale 5 direttamente il prossimo anno, sperando che le cose nel frattempo abbiano preso una piega differente da quella attuale.