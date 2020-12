Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio sul contratto con Briatore

Elisabetta Gregoraci ha raccontato tutta la verità sul contratto con Briatore di cui tanto si è parlato in questi giorni.

Elisabetta Gregoraci è stata, ed è, senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tanto ha fatto parlare, e ancora fa discutere, la sua relazione, ormai terminata da ben 3 anni, con Flavio Briatore.

Nel corso di queste settimane si è anche parlato di un contratto che l’imprenditore le avrebbe fatto firmare dopo la fine del loro matrimonio. Un accordo che la impedirebbe di farsi fotografare insieme ad altri uomini per molto tempo, altrimenti avrebbe dovuto pagare una penale molto alta.

Alfonso Signorini, durante il corso di questa diretta, mentre concedeva alla Gregoraci e Pierpaolo Pretelli un ultimo momento insieme, visto che entrambi hanno l’opportunità di poter rinunciare al proseguire della loro avventura nella casa più spiata d’Italia a causa del prolungamento della trasmissione, ne ha approfittato per chiederle se lei non si fosse lasciata andare con il concorrente a causa di questo contratto.

Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio sul contratto con Briatore, svelando tutta la verità sugli accordi presi dopo il loro divorzio.

GF Vip, Elisabetta Greograci racconta tutto: retroscena su Briatore

Pierpaolo ed Elisabetta possoni avere un futuro? Più no che sì… ma non c’è alcuna esclusione. È il momento di fare davvero chiarezza. #GFVIP pic.twitter.com/rlXPimRebo — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020

Elisabetta Gregoraci, in un primo momento, ha ringraziato Alfonso Signorini per la domanda fatta in diretta, chiarendo una volta e per tutte la verità su cos’è successo dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore.

La conduttrice ha ammesso che non c’è e non c’è mai stato alcun contratto e che questa voce, che gira da qualche anno, riportata sul piccolo schermo degli italiani da Signorini stesso, non ha nessun fondamento di esistere. L’unica cosa che lei e il suo ex avrebbero scelto di comune accordo sarebbe quella di presentare tutti i loro potenziali compagni a Nathan Falco, in modo tale da non turbare il suo equilibrio, ma a parte questo Elisabetta Gregoraci non ha mai firmato nessun contratto con Briatore e durante il corso della diretta di questa sera ci ha tenuto a mettere tutti i puntini sulle I in merito a questa vicenda che da tempo la perseguita.

“Quindi ci sono possibilità con Pierpaolo?” le ha chiesto il conduttore, che poco prima ha stroncato Giulia Salemi. “Più no che si” ha risposto lei. “Ma dopo la fine di quest’avventura, gli ho promesso una cena in cui avremo un po’ di cose da dirci e poi da li vedremo, ma ripeto è più un no che sì perché ci sono molti lati di lui che proprio non mi piacciono“ ha concluso, togliendo quasi ogni speranza al ragazzo.

… e di pagine ne hanno scritte tante, nonostante tutto e nonostante tutti. Impossibile definire cosa sono stati e cosa saranno: l’unica certezza è che separarsi potrebbe essere veramente doloroso per Pierpaolo ed Elisabetta. #GFVIP pic.twitter.com/qmXTNWUqhv — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020

Elisabetta Gregoraci al GF Vip ha scelto di chiarire in diretta, una volta e per tutte, cos’è successo dopo il divorzio con il noto imprenditore.