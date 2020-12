Natale 2020: e se quest’anno i regali per i tuoi cari li realizzassi tu stesso?

Per Natale hai sempre acquistato un pensierino per i tuoi cari, quest’anno però sarà un Natale particolare, rendilo speciale con i nostri consigli.

Quest’anno sarà un Natale molto diverso dai precedenti, molti di noi non avranno l’occasione di raggiungere i propri cari che vivono in comuni diversi dal proprio, le classiche tavolate in cui si riuniscono quasi tutti i parenti, saranno un vago ricordo. Non aspetteremo con ansia la mezzanotte per far scartare i regali ai bambini riuniti ed eccitati. La pandemia dovuta al Coronavirus ci ha tolto la libertà di festeggiare il Natale come meglio crediamo.

Il Natale quest’anno sarà solitario, non ci sarà la solita corsa frenetica ai regali, anche perché in molti non si potranno neanche incontrare per scambiarseli. I ristoratori non stanno facendo a gara per aggiudicarsi i clienti per la cena della vigilia e del cenone di capodanno, per la prima volta parrucchiere ed estetiste lamentano di non avere il calendario degli appuntamenti stracolmo, nessuno ha voglia di comprare vestiti nuovi, rifarsi le unghie, pensare ad un nuovo taglio di capelli…. un pò perché questa pandemia ha ridotto al lastrico molte persone costrette a tagliare molte spese, un pò perché gli acquisti sono spesso motivati dal desiderio di sfoggiarli e si sta in casa si perde questa motivazione.

Il regalo migliore che puoi fare a chi ami questo natale forse è semplicemente il tuo amore, dimostrare la tua vicinanza ed il tuo affetto.

Natale 2020, idee regali di Natale fai da te

Per Natale hai sempre comprato i tuoi regali, e se quest’anno realizzassi tu stesso dei regali per i tuoi cari? Doneresti un regalo fatto con amore, che forse è quello di cui tutti abbiamo più bisogno in questo particolare momento.

Non c’è piacere più grande che ricevere una poesia, una lettera d’amore, un video di auguri personalizzati, un album contenente una raccolta delle foto più belle fatte insieme con l’augurio di poter tornare a festeggiare di nuovo insieme le festività natalizie.

Un regalo di questo tipo è toccante e il fatto che l’abbia fatto tu stesso, che tu abbia dedicato il tuo tempo, ha un valore enorme. Non è la stessa cosa se regali una sciarpa fatta con le tue mani o una comprata, un barattolo di marmellata fatto in casa o una collana di perle realizzata da te.

Tutto quello che dovrai fare è valutare se la tua scelta e il tuo regalo dovrà rendere felice te o rendere felice qualcun altro. Chiediti: “Questo regalo che sto per fare corrisponde al gusto di chi lo riceverà? “.

Fare un regalo in casa è il frutto di una personalizzazione del regalo. Oltre al fatto di risparmiare denaro che in questo momento scarseggia, optando per un regalo personalizzato si fa posto alla cosa più importante: fare un regalo che venga dal cuore e incontri i gusti dell’altro per renderlo doppiamente felice.