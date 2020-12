Tommaso Zorzi innamorato di Oppini: la compagna di lui rompe il silenzio

Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi innamorato di Francesco Oppini. Cristina Tomasini, compagna di lui, è intervenuta sui social.

Tommaso Zorzi è senza dubbio il protagonista indiscusso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, oltre ad occupare le dinamiche della casa più spiata d’Italia, l’influencer ha esordito anche nella cronaca rosa nostrana, in quanto ha confidato di essersi innamorato di Francesco Oppini.

Tra i due, durante l’esperienza nel reality show di canale 5, esperienza che il figlio di Alba Parietti ha voluto terminare venerdì scorso a causa dell’eccessivo prolungamento del programma, è nata una bellissima amicizia e già da qualche tempo in molti, al di fuori e dentro la casa, sospettavano che da parte dell’influencer ci fosse qualcosa di più ed in effetti avevano ragione.

Zorzi, che è stato stuzzicato da Elisabetta Gregoraci, però è preoccupato di aver confidato i suoi sentimenti pubblicamente, in quanto Francesco non solo è eterosessuale ma anche felicemente fidanzato ed ha paura, dopo le sue dichiarazioni, che quest’ultimo non voglia più frequentarlo al di fuori del Grande Fratello Vip perché la sua fidanzata potrebbe non apprezzare la cosa.

A fare chiarezza sulla vicenda, però, ci ha pensato la diretta interessata che nelle scorse ore ha rotto il silenzio su questa storia. La fidanzata di Francesco Oppini ha rivelato cosa pensa di Tommaso Zorzi e dei sentimenti che quest’ultimo prova.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, amicizia in pericolo? Interviene Cristina

Tommaso Zorzi, come anticipato, non ha mai nascosto di essere molto preoccupato per questa storia, ma a fare chiarezza ci ha pensato Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini, che sul suo profilo Instagram ha finalmente rivelato, a modo suo, cosa pensa di questa storia.

La giovane, sul suo profilo social, ha pubblicato una foto che ritrae un ipotetico bambino nato da Tommaso e Francesco, commentando lo scatto, nato attraverso una app molto in vaga negli ultimi tempi, scrivendo di essere In love, innamorata. Per la fidanzata di Francesco Oppini, dunque, i sentimenti che prova Tommaso nei confronti del suo compagno non sono affatto un problema, facendo intendere anzi che lei supporta questa splendida amicizia nata al GF Vip e che non farà nulla per ostacolarla.

Tommaso, dopo aver confidato a Malgioglio i suoi sentimenti, può dormire sogni tranquilli perché né la compagna di Oppini, né il diretto interessato che ha continuato a condividere sui social scatti che li ritraggono insieme, sembrano provare alcun risentimento o “paura” nei suoi confronti.

“TOMMY IO TI ASPETTO FUORI. RICORDATI IO SONO CON TE, SONO SEMPRE CON TE. SPACCA TUTTO”

FRANCESCO OPPINI#GFVIP pic.twitter.com/y9ZE9pV0z1 — Renza🌸 (@influrenza) December 4, 2020

Tommaso Zorzi al GF Vip, durante il corso della diretta di questa sera, potrebbe anche ricevere, chi lo sa, una sorpresa da parte di Francesco Oppini, visto che i due non sono riusciti a salutarsi come avrebbero voluto e l’influencer non ha affatto nascosto di esserci rimasto male e che avrebbe preferito trascorrere qualche giorno in più in sua compagnia.