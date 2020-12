Sono passate soltanto 24 ore dall’uscita di Francesco Oppini dalla Casa del Grande Fratello e Tommaso Zorzi, suo inseparabile amico, fa una confessione inaspettata a Cristiano Malgioglio

Ieri sera, venerdì 4 Dicembre 2020, i concorrenti del Grande Fratello VIP hanno dovuto prendere una decisione importante: restare nel gioco fino a Febbraio 2021 o abbandonare la Casa per tornare agli affetti di sempre.

Quella appena trascorsa è stata una settimana molto sofferta per questa grande decisione da prendere per i vipponi: chi più e chi meno ha avuto tentennamenti, dubbi e ripensamenti fino a poco prima della diretta. C’è stato anche chi, come Dayane Mello, fino all’ultimo pensava di abbandonare il gioco e, solo dopo delle rassicurazioni arrivate in diretta dai parenti, ha deciso di restare e continuare questa fortunata edizione del Grande Fratello VIP.

Due sono stati invece i vip che, nonostante le varie raccomandazioni dai parenti e figli, hanno deciso di terminare il percorso nel gioco. Stiamo parlando di Elisabetta Gragoraci, che però resterà nella Casa fino alla prossima diretta di lunedì e chi invece, come Francesco Oppini, ha pensato che oltre ieri sera, non ci sarebbe più stato un futuro all’interno delle quattro mura di Cinecittà. ‘Non ho più nulla da dare, se rimanessi anche fino a lunedì sarebbe come trascinare una decisione già presa da più di 20 giorni‘, ha commentato ieri il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, prima di chiudere la famosa porta rossa alle sue spalle e tornare alla vita reale e dalla sua compagna Cristina.

Potrebbe interessarti anche –> Perchè Zorzi e la Salemi avevano litigato questa estate, motivo choc

Tommaso Zorzi ammette a Malgioglio i suoi sentimenti per Francesco Oppini

La persona che di certo ha accusato più di tutti il duro colpo dell’uscita dal gioco di Francesco Oppini è stato il suo inseparabile amico Tommaso Zorzi. I due hanno vissuto un percorso di alti e bassi, caratterizzato da incomprensioni, chiarimenti, nomination e forti dimostrazioni d’affetto.

In molti fuori dalla Casa a volte si sono domandati se, da parte di Tommaso, ci fosse più che dell’amicizia a legarlo a Francesco. Tommaso ha sempre magistralmente sviato il discorso, forse per non compromettere il legame con il suo amico ma, ora che Francesco non è più nel gioco, forse per Tommaso tutto si è fatto più chiaro e nitido nella testa.

Questo pomeriggio Cristiano Malgioglio si è trovato con l’influencer a parlare del rapporto creatosi in Casa in questi mesi con Francesco e, forse per la sua estrema sensibilità, Cristiano ha posto una domanda ben precisa a Tommaso, chiedendogli se secondo lui questo grande legame non abbia il nome di ‘Amicizia’ ma di ‘Amore’.

Tommaso appare molto provato nel raccontare la sua verità e, forse per la prima volta, dalla sua stessa bocca, esce una frase che in molti, forse anche Francesco, si aspettavano.

Malgioglio dice a Tommaso: “Forse a volte ci innamoriamo di persone che non sono come noi, persone che sono etero e quando si trovano delle persone così come Francesco che è fidanzato ed etero, ti può dare tutto l’amore possibile, tutta l’amicizia possibile, ma non ti può dare altro oltre la sua amicizia” E allora Zorzi, con tutta la sincerità che da sempre lo caratterizza conferma: “Ma io avrei avuto rispetto della storia di Francesco anche se fosse stato omosessuale, se uno ha una storia io ho del grande rispetto, però se tu mi chiedi ‘sei innamorato di Francesco’ io non te lo posso negare? Cosa ti nego? E’ evidente“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Adesso la domanda è: come reagirà Francesco Oppini a queste dichiarazioni? Come saranno trattate nella puntata di lunedì sera in studio da Alfonso Signorini?