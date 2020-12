Stefania Orlando, durissimo scontro con Adua Del Vesco che sbotta al Grande Fratello Vip 2020: “Vuole sapere i caz*i di tutti”.

Durissimo scontro tra Adua Del Vesco e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020. Tutto è nato dalla nomination di Stefania che, durante la puntata del 4 dicembre, ha votato Adua ribadendo quanto sia poco chiara la sua situazione.

Dopo la nomination, le due concorrenti sono state protagoniste di uno scontro acceso. Adua, infatti, ha sottolineato quanto sia stato poco delicato da parte di Stefania tirare fuori una storia accaduta ormai settimane fa.

Adua Del Vesco contro Stefania Orlando: “Vuoi sapere i caz*i di tutti”

La motivazione utilizzata da Stefania Orlando ha fatto infuriare Adua Del Vesco che si è prima sfogata con Giulia Salemi e poi si è confrontata con Stefania Orlando. Tra le due c’è stata una discussione di fuoco.

“Tirare fuori questa cosa adesso… Io sono stata male, lei lo sa e ne abbiamo discusso tanto, ma coinvolge anche un’altra persona fuori. Questa è cattiveria e sembra che ha veramente poco tatto come più volte detto. A questo punto confermo la mia idea. Più volte le ho parlato. Fino a ieri ho parlato con lei. Si è intromessa nella discussione tra me ed Elisabetta e le ho detto di non preoccuparsi. Ma qui la scema sono io. Non discuto la nomination, ma quello che ha detto”, ha detto Adua.

Sconvolta dalla discussione con Stefania, l’attrice prima di allontanarsi con Dayane Mello, ha aggiunto: “Sì, ma adesso non fare la vittima! Dov’è che non ho avuto tatto? Hai detto una parola e non si è mai capito perché tu l’abbia detta, posso avere questo dubbio?”,

Tra Stefania e Adua sembrava stesse nascendo un bel rapporto d’amicizia e, invece, qualcosa si è rotto nelle ultime settimane. Tra le due sono volate accuse pesanti e Giulia Salemi ha provato a far capire alla Orlando l’errore commesso nel tirare fuori una storia vecchia di settimane.

A chiudere la questione è stata Dayane Mello che, riferendosi alla Orlando, ha detto: “Ci sarà un motivo se non può dire” ma i risultati del suo intervento sono stati davvero scarsissimi. “Lei vuole sempre sapere i c***i di tutti, è questo il punto”