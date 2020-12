Come preparare un olio antirughe per viso e collo

Scopriamo come preparare un ottimo olio antirughe per viso e collo con pochi e semplici ingredienti naturali. Un eccezionale trattamento di bellezza da provare assolutamente.

La pelle del viso e del collo necessitano di molte cure, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione dei primi segni del tempo e delle prime rughe. Sono diversi i cosmetici anti età che donano al viso elasticità, idratazione e luminosità, ma perché non provare un prodotto fai da te, naturale e molto economico?

Preparare un olio antirughe per viso e collo sarà davvero semplice ed i risultati non tarderanno a farsi notare. La pelle sarà immediatamente più tonica e compatta. Scopri come preparare una crema corpo nutriente alla lavanda.

Olio antirughe per viso e collo fai da te: gli ingredienti

Per preparare l’olio antirughe per viso e collo , avrete bisogno di:

49 grammi di olio vegetale da scegliere tra: olio di rosa mosqueta, olio di argan, olio di enotera, olio di borragine, olio di camelia, olio di semi di vinaccioli.

1 grammo di Vitamina E (Tocoferolo)

8-9 gocce di olio essenziale da scegliere tra: neroli, lavanda, rosa, geranio, incenso, gelsomino.

Tutti questi ingredienti vantano diverse proprietà benefiche e salutari per la pelle. Sono oli ricchi di sostanze in grado di donare alla pelle una texture nuova, più compatta, tonica ed elastica.

Gli oli essenziali oltre a regalare proprietà benefiche conferiranno al prodotto anche proprietà aromaterapiche, ottime per distendere i tratti del viso e della mente.

Olio antirughe per viso e collo fai da te: la ricetta per prepararlo

In un recipiente versare l’olio vegetale prescelto

aggiungere la vitamina E (tocoferolo) preferibilmente in forma liquida. Questo ingrediente si può trovare in Farmacia e funge anche da conservante dell’olio antirughe.

miscelare il composto per un minuto circa

aggiungere all’olio e alla vitamina E l’olio essenziale prescelto.

miscelare il composto fino ad ottenere un composto omogeneo.

versare l’olio antirughe in una boccetta di vetro scuro con il contagocce.

Olio antirughe per il viso fai da te: come utilizzarlo

Prendere un dischetto di cotone bagnarlo con dell’acqua e strizzarlo, versare circa 8 gocce di olio antirughe. Picchiettare o passare delicatamente su viso e collo puliti sia al mattino che alla sera.

Olio antirughe per viso e collo: il video tutorial

Seguendo il video tutorial potrete preparare l’olio antirughe con molta facilità e apprendere tutti i consigli della naturopata e beauty blogger Martina Rodini.

L’olio antirughe per il viso si conserverà per 6 mesi a temperatura ambiente. Scopri come preparare un ottimo scrub per le mani tutto naturale.