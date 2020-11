Come preparare una crema corpo nutriente alla lavanda

State cercando una crema corpo che vi idrati e nutra la pelle del corpo? Perché non prepararla in casa? Ecco come preparare una eccezionale crema corpo alla lavanda.

La crema corpo non è soltanto una coccola per la pelle, ma anche per l’anima, soprattutto se aromaterapica, come la crema corpo nutriente alla lavanda che si può preparare in casa con pochissimi e semplici ingredienti.

Scopriamo come preparare una crema corpo nutriente che potrà diventare anche un perfetto regalo natalizio per le amiche! Scopri come preparare un burro corpo al karité perfetto per la stagione invernale.

Come preparare la crema corpo nutriente alla lavanda

Preparare una crema corpo naturale e priva di ingredienti nocivi per la nostra salute non è poi così difficile, come scoprirete seguendo il video tutorial della bravissima naturopata Martina Rodini che ci propone una crema soffice, dalla texture avvolgente, ricca di ingredienti nutrienti e piacevolmente profumata alla lavanda, una pianta delle note proprietà calmanti.

Naturalmente la crema corpo potrà essere arricchita dell’olio essenziale preferito per poterla personalizzare. Perfetto anche l’olio essenziale di arancio dolce o quello di rosa.

Crema corpo nutriente alla lavanda: il video tutorial

Per preparare la crema corpo nutriente alla lavanda, avrete bisogno di:

8 grammi di cera d’api

57 grammi di olio di cocco o di mandorle dolci

35 grammi di infuso di lavanda o acqua

3o gocce di olio essenziale di lavanda

2 cucchiai di fiori di lavanda essiccati

Per prima cosa bisognerà preparare l’infuso di lavanda. Per preparare l’infuso di lavanda si metteranno 2 cucchiai di fiori di lavanda essiccati, che si trovano facilmente in tutte le erboristerie, in una tazza di acqua bollente per circa 5 minuti, poi si filtra e si ottiene l’infuso da utilizzare nella preparazione della crema corpo.

In un pentolino si metteranno tutti gli ingredienti, la cera d’api, l’olio di cocco e l’infuso di lavanda in un pentolino e si faranno sciogliere a bagnomaria.

Dopo aver fatto sciogliere completamente gli ingredienti, si toglierà dal fuoco il pentolino e si frulleranno tutti gli ingredienti per due minuti con un frullatore ad immersione. A questo punto si trasferirà il recipiente in un bagnomaria freddo e si frullerà ancora tutto il composto a freddo per cinque minuti. La crema corpo è pronta e si dovranno soltanto aggiungere le gocce di olio essenziale di lavanda.

Questa crema corpo si conserverà a temperatura ambiente per tre mesi senza bisogno di conservanti nella formulazione.