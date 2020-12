Il primo piatto dell’ultimo minuto: pasta alla zozzona

By

Un primo piatto goloso e davvero importante, visto che unisce in una ricettica l’amatriciana e la carbonara. Scopriamo come prepararla in modo semplice e veloce.

Se siete alla ricerca di un primo piatto ‘dell’ultimo minuto’ che metta d’accordo tutta la famiglia e che sia semplice e veloce da preparare, la pasta alla zozzona è la ricetta giusta per voi. L’alimentazione controllata e a basso contenuto di grassi per un giorno potrà essere lasciata da parte!

Ecco come preparare un ottima pasta alla zozzona in una video ricetta semplice ed esaustiva. Scopriamo gli ingredienti ed il procedimento passo dopo passo. Scopri come preparare la pasta allo scapariello.

Pasta alla zozzona: la ricetta e gli ingredienti

La pasta alla zozzona è un primo piatto decisamente invernale e di questa ricetta ne esistono diverse versioni, questa vede come protagonisti sia il guanciale che la salsiccia. Scopriamo tutti gli ingredienti e la ricetta per preparare un piatto di rigatoni che conquisterà tutti al primo assaggio.

Pasta alla zozzona: gli ingredienti

Per preparare la pasta alla zozzona, avrete bisogno di:

320 grammi di rigatoni

200 grammi di guanciale

250 grammi di salsiccia

60 grammi di pecorino romano da grattugiare

350 grammi di pomodorini in scatola

olio extravergine di oliva quanto basta

4 tuorli di uova medie

Per la mantecatura

40 grammi di pecorino romano

Pasta alla zozzona: la ricetta

Mettere a bollire la pentola per l’acqua di cottura della pasta e salare quando avrà raggiunto il bollore.

affettare il guanciale a striscioline.

privare le salsicce dal budello e tagliare a pezzetti.

in un tegame versare un giro di olio di oliva.

unire nel tegame il guanciale e la salsiccia.

far rosolare salsiccia e guanciale per circa 15 minuti a fuoco medio-basso .

versare i pomodorini.

coprire con un coperchio e lasciar cuocere per circa 10 minuti.

in una ciotolina versare i tuorli d’uovo e il pecorino romano grattugiato.

cuocere la pasta.

miscelare in modo fa creare una cremina e unirvi un mestolo di acqua di cottura della pasta.

scolare la pasta e versarla nel condimento spadellandola per bene.

togliere la pasta dal fuoco e versarci sopra la cremina di pecorino romano e tuorli.

amalgamare tutto e aggiungervi per la mantecatura altri 40 grammi di pecorino romano.

servire calda.

Pasta alla zozzona, il video tutorial

Ecco il video tutorial della ricetta per seguire passo dopo passo la preparazione della pasta alla zozzona.

Non ci resta che augurarvi buon pranzo! Scopri come preparare un gustoso secondo piatto dell’ultimo minuto, le scaloppine al vino e prezzemolo.

Fonte: Giallo Zafferano