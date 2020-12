Tommaso Zorzi, spronato da Alfonso Signorini, ha raccontato tutta la verità su Giulia Salemi al Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, prima dell’inizio di quest’edizione del GF Vip, erano molto amici, ma i due si sono allontanati da quel mese. Tommaso e Giulia, però, quando si sono rivisti a sorpresa nella casa più spiata d’Italia hanno fatto finta di nulla e si sono parlati come se niente fosse, apparendo anche piuttosto affiatati di fronte all’occhio indiscreto delle telecamere.

Durante la diretta di questa sera, però, Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro e ha chiesto a Zorzi, visto che Giulia era al centro della discussione a causa del suo rapporto non proprio idilliaco con Elisabetta Gregoraci, il motivo per cui si sono litigati. Tommaso, prendo dal momento, si è fatto coraggio e ha raccontato tutta la verità su Giulia Salemi.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi al GF Vip: perché hanno litigato

Giulia Salemi, come anticipato, era un’amica davvero molto importante per Tommaso Zorzi, ma i due durante il periodo del lockdown, o poco dopo, hanno iniziato ad allontanarsi sempre di più. Per quale motivo?

Tommaso ha raccontato tutto in diretta, rivelando che durante il corso di quei mesi ha telefonato la sua amica per condividere con lei la gioia di pubblicare il suo primo romanzo. La Salemi, che ha avuto un chiarimento con Elisabetta Gregoraci, ha accolto di buon grado l’annuncio, facendogli i migliori auguri per questo progetto. “Peccato però che anche lei stesse per pubblicare un libro, ma non mi aveva detto niente“ ha raccontato Zorzi in diretta. “Voci di corridoio, mi hanno anche detto che lei ha fatto anticipare l’uscita del suo libro per farlo uscire poco prima o insieme al mio” ha aggiunto, lasciando tutti a bocca aperta.

“Alfonso, posso replicare?” è intervenuta Giulia, che aveva dato il permesso a Tommaso di poter parlare dell’argomento. “Io sono una persona molto scaramantica e avevo preferito non raccontare nulla. Nemmeno mia mamma la sapeva“ ha ammesso Giulia. “Lei n’è venuta a conoscenza poco prima della comunicazione. Non lo avevo davvero raccontato a nessuno, non mi andava di dirlo nemmeno per motivi contrattuali“ ha concluso, facendo luce sul perché lei e Tommaso Zorzi si sono allontanati. “Io gli avevo anche mandato un messaggio chilometrico in cui gli spiegavo tutto, ma lui non mi ha mai risposto“.

I due, manco a farlo apposta, da qualche giorno hanno anche iniziato ad allontanarsi, rendendo il loro percorso un po’ più complicato del previsto. Giulia Salemi ha avuto non poche difficoltà a causa del suo rapporto con la Gregoraci, mentre Zorzi non sa che il concorrente di cui è cotto non potrà più entrare nella casa.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi a GF Vip riusciranno a superare quest’incomprensione e a recuperare il rapporto che avevano un tempo, prima che il libro diventasse galeotto?