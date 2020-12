Alex Di Giorgio, nuotatore italiano e campione olimpico sarebbe dovuto entrare nel Grande Fratello Vip per suscitare l’interesse di Tommaso Zorzi. Quale sarà stata la sua scelta? GF VIP Sì o No?.

Alex Di Giorgio è un nuotatore professionista italiano, che ha partecipato a due Olimpiadi.

Recentemente è stato al centro del gossip per la sua presunta partecipazione al Grande Fratello VIP. Di Giorgio, difatti, avrebbe dovuto suscitare l’interesse di Tommaso Zorzi. Recentemente mi abbiamo parlato della presunta cotta che un concorrente del GF Vip avrebbe preso nei confronti di Zorzi.

Ma stavolta sarebbe dovuto entrare dentro la casa più spiata d’Italia un concorrente che avrebbe dovuto catturare tutta l’attenzione di Zorzi.

Ma non sarà cosi. A rivelarlo è proprio lui, Alex Di Giorgio. Leggiamo insieme la sua dichiarazione.

Alex Di Giorgio non entrerà nella casa del GF Vip, l’annuncio

Alex è noto al pubblico per essere stato un probabile concorrente del Grande Fratello VIP. Il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia era stato anticipato da Alfonso Signorini un paio di settimane fa. Ma oggi, l’ex nuotatore olimpionico, ha annunciato sul suo profilo Instagram il motivo per cui è stato costretto a rifiutare. Indubbiamente “per motivi personali e professionali” come annunciato su Instagram.

“Ciao ragazzi, forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma – dice nella stories visibile sul suo profilo instagram – ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello. Voglio ringraziare Alfonso Signorini e gli autori per avermi scelto, ma magari sarà per la prossima edizione. Chissà”.

Dunque una decisione dell’ultimo momento, d’altronde le motivazioni personali e gli impegni professionali sono importanti. A questo punto il nome di Alex Di Giorgio potrebbe slittare per la prossima edizione insieme ai nomi di Andrea Iannone ed Amedeo Goria.