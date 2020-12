Elisabetta Gregoraci, durante l’ennesima discussione con Giulia Salemi al GF Vip, ha raccontato tutta la verità su Briatore.

Elisabetta Gregoraci, nelle scorse ore, ha avuto l’ennesimo confronto con Giulia Salemi. Le due concorrenti, dopo che Alfonso Signorini in diretta ha acceso la miccia tra le due, non le sono mandate di certo a dire e negli scorsi giorni non hanno fatto altro che accusarsi a vicenda.

La conduttrice ha accusato Giulia di aver voluto scroccare le vacanze in Sardegna dal suo ex marito, mentre lei a sua volta l’accusa di essere una persona snob. Insomma, tra le due i buoni rapporti erano soltanto una facciata mostrata nei primi giorni, mentre ora sembra chiaro con il sole che in realtà non si sopportano.

Tant’è che Elisabetta ha fatto una specifica richiesta alla Salemi, chiedendole di non parlare più della vicenda in questione in quanto teme la reazione di Briatore che con il gossip non vuole avere nulla a che fare.

Giulia Salemi ha fatto litigare Elisabetta Gregoraci e Briatore

Giulia Salemi è stata rimproverata da Elisabetta Gregoraci al GF Vip perché avrebbe continuato a parlare di quanto successo in Sardegna qualche tempo, quando, nonostante anche lei ne abbiamo parlato con i suoi compagni di viaggio, le avrebbe chiesto di non menzionare più tale discorso a causa della reazione di Briatore, che non ama apparire nella cronaca rosa.

“Mi avevi detto che non ne avrei più parlato, che la faccenda chiusa” ha esordito la conduttrice, che non sa ancora della bomba sganciata a Mattino 5 sul suo ex. “Ma quando siamo arrivate in puntata, mi mostrano mille confessionali in cui hai continuato a parlare di questa storia: mi hai presa in giro“ ha proseguito delusa la Gregoraci.

“Sicuramente lui sarà incavolato” continua facendo riferimento a Briatore. “Ma anche per una cosa tra me e te, ci siamo dette di non parlarne più, ma così non è stato. Sì, ammetto che le mie espressioni non sono state delle migliori, ma mi sono soltanto limitata a precisare che non eravamo in vacanza insieme e che c’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo” ha continuato per poi rivelare la parte che teme di più.

“Lui non sta partecipando al Grande Fratello Vip, poi si ritrova sui giornali e si arrabbia molto se continuiamo a metterlo in mezzo. Dopo devo sorbirmi gli avvocati ed altre cose e non ho assolutamente voglia di farlo” ha ammesso, non sapendo che nel mondo esterno si mormora che lui voglia rivedere gli accordi del divorzio.

“Io ho parlato con gli autori in confessionale e gli ho chiesto di non parlare più di questa faccenda, perché essendoci un’altra persona di mezzo, non intendo andare oltre. Loro, da quel momento non mi hanno più fatto domande, mentre tu continui a parlarne. Capisci qual è la differenza?”

“Certo, io ho parlato del discorso inerente al pernottamento che hai chiesto, assolutamente vero, ma non ho mai detto che tu hai chiesto dei soldi. Stai molto attenta alle parole che usi“ ha poi proseguito di fronte a Giulia Salemi. “Non ho mai detto che tu volevi farti pagare le cose“ ha aggiunto, anche se il pubblico sembra ricordare in maniera diversa. “Non ho mai parlato di queste cose, non fare la santarellina con me perché tu sei arrivata dicendo di non avere alcun pregiudizio su di me, ma poi hai detto che potresti dire tante di quelle cose che hai sentito di me”.

“Queste che hai usato sono parole tue Giulia. Tu hai parlato con delle persone che ti avrebbero detto alcune cose sul mio conto, ma io a differenza tua non parlo per sentito dire“ le ha fatto notare. “Io ero presente quando chiamavi Flavio e se tu entri in un locale e saluti in maniera molto affettuosa lui e a me non mi calcoli e dopo arrivano le telefonate…” ha proseguito per poi rivelato un inedito retroscena. “Io ho litigato con Briatore per te, capisci?“

“Io ho interrotto la mia relazione con lui da 3 anni e non da 5” ha poi concluso. “Quando ci siamo incontrate e mi dici che io sono una persona snob ricordo benissimo tutto quello che c’è stato” ha aggiunto senza sapere che è stata protagonista di un altro gossip al di fuori della casa, che la vedrebbe aver avuto un flirt con Filippo Nardi. “Io lo conosco, so che si arrabbia e sicuramente dice che non sta partecipando al programma e per questo non vuole essere tirato in mezzo“.

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno avuto l’ennesimo chiarimento nella casa, ma questa volta sono arrivate ad un confronto deciso o continueranno a parlare delle famose vacanze in Sardegna e di Briatore?