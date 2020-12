Vestiti in pelle, gli abiti più glamour di questo inverno, adatti a diverse occasioni d’uso ma solo a patto di saper scegliere il modello giusto.

Tra i modelli più trendy e glamour di questa stagione fredda ci sono loro, gli abiti in pelle.

Questo particolare tessuto, un tempo a dir poco di nicchia, va sempre più guadagnando spazio nei nostri guardaroba e, di anno in anno, si rinnova, proponendosi come materiale base per gonne, pantaloni e naturalmente anche vestiti.

La sua versatilità ci ha stupito un po’ tutte e ci ha portato a iniziare a vedere la pelle come un tessuto adatto a diversi contesti, non solo a serate in cui vogliamo essere un po’ più seducenti.

Ovviamente per ogni occasione d’uso occorrerà scegliere il modello in pelle più adatto. In questo però vi aiutiamo noi.

Abiti in pelle, 5 modelli per 5 occasioni

C’è ovviamente il classico tubino nero, proprio quello per cui vi avevamo suggerito abbinamenti per tutte le occasioni d’uso, ma anche il più moderno taglio chemisier, perfetto per esaltare il punto vita. Ci sono alternative per tante uscite in cui sfoggiare il meglio dei vostri abiti in pelle: esploriamo insieme le opzioni e come utilizzarle al meglio.

Camicioni in pelle – Il tessuto si fa un po’ rigido ma, prima di pensare che sia un vestito informe, sappiate che la cintura cambia ogni cosa: in questi amati camicioni in pelle, con tanto di tasconi con patta, che ricordano molto le sahariane estive, troviamo una cintura per strizzare la vita e donare al look uno stile casual ma molto femminile. Perfetti sia con scarpe alte che basse per donare un tocco informale a ogni look.

Abiti in pelle scamosciata – Perlopiù realizzati in suede colorato (corallo, blu, grigio, verde, marrone e caramello) sono un vero e proprio “confort dress”, piacevole al tatto e perfetto per vestire ogni fisicità. Per lo più questo tessuto si declina in abiti corti dalla forma a trapezio: vietato dunque a chi non vuole scoprire troppo le gambe.

Vestiti smanicati – E’ vero, forse non fanno subito pensare all’inverno, ma c’è chi non teme le temperature rigide e anche chi, furbamente, abbina tali abiti a magliette a maniche lunghe o, ancora meglio, camicie dalle maniche a palloncino, a loro must della stagione. Un look romantico dunque e originale, perfetto anche per una serata in cui volete esser bon ton ma con un tocco in più. Piccolo consiglio extra: soprattutto se abbinato a maniche voluminose, preferite il vestito in pelle smanicato in una versione più aderente; ottimo il classico tubino.

Abiti in pelle con maniche corte – Qui la maglietta sotto è categoricamente vietata, meglio dunque prevedere un bel capospalla sopra e un’uscita con passeggiate ridotte al minimo. Troviamo questi vestiti sia nella classiche variante a tubino che in quella più articolata versione portafoglio.

Abiti in pelle con maniche lunghe – Un po’ più rari da trovare ma al tempo stesso molto comodi in inverno, questi vestiti sono perfetti anche per le occasioni un po’ più formali, quelle in cui non ce la sentiamo di scoprirci troppo e desideriamo un’aria più austera, senza però rinunciare a un pizzico di carattere extra.

