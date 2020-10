Ogni donna dovrebbe avere almeno un tubino nero nel suo armadio ma, una volta fatto l’acquisto, come abbinarlo al meglio?

Il tubino nero, per le amanti degli anglicismi, Little black dress, quel capo iconico che da sempre appare come un vero e proprio must irrinunciabile dell’armadio di ogni donna.

Se Audrey Hepbour lo usava per le sue Colazioni da Tiffany noi abbiamo negli anni capito che non c’è occasione in cui un tubino nero non risulti vincente, a patto ovviamente di saperlo abbinare con grande cura.

E voi, siete convinte di conoscere i giusti abbinamenti per il vostro amato tubino nero? Esploriamo insieme le varie opzioni, comprendendo le alternative più glamour a nostra disposizione e imparando a sfruttarle nelle giuste occasioni d’uso

Tubino nero, abbinamenti consigliati

Un tubino nero è per sua stessa natura un capo assai più versatile di quanto possiamo credere.

Se infatti la mitica Holly Golightly lo indossava con tiara e collana tempestata di perle e pietre preziose, nulla vieta a noi decenni dopo di sovvertire un po’ le regole.

Certo, il tubino nero può esser un abito super elegante da gran serata ma, con i giusti abbinamenti, può diventare anche una base outfit ideale per una giornata di lavoro e persino per un super informale aperitivo con le amiche.

Scopriamo allora i principali capi e accessori da abbinare.

Capispalla:

Stola – Se il tubino nero è la vostra scelta per una cerimonia ecco che la stola si trasformerà nella miglior opzione per donare quel tocco di raffinatezza in più. Nelle stagioni più calde si potrà optare per tessuti leggeri come la seta, arrivando poi fino alle calde pellicce per i periodi più freddi.

– Se il tubino nero è la vostra scelta per una cerimonia ecco che la stola si trasformerà nella miglior opzione per donare quel tocco di raffinatezza in più. Nelle stagioni più calde si potrà optare per tessuti leggeri come la seta, arrivando poi fino alle calde pellicce per i periodi più freddi. Micro-blazer – Il così detto bolerino di un tempo può esser un vero jolly e, in base a tessuti e rifiniture, trasformare il tubino in un capo più o meno elegante. Un micoblazer ricamato, in raso magari, sarà perfetto anche per le serate più chic, invece un bel minichiodo in pelle renderà il vostro tubino molto rock.

– Il così detto bolerino di un tempo può esser un vero jolly e, in base a tessuti e rifiniture, trasformare il tubino in un capo più o meno elegante. Un micoblazer ricamato, in raso magari, sarà perfetto anche per le serate più chic, invece un bel minichiodo in pelle renderà il vostro tubino molto rock. Bold blazer – L’esatto opposto, il blazer oversize, perfetto perché in caso di tubino corto lo copre totalmente. E’ la scelta perfetta per una giornata di lavoro e andrà benissimo anche un blazer a contrasto, bianco per le più sobrie ma anche in colori sgargianti per chi non ama passare in osservata.

– L’esatto opposto, il blazer oversize, perfetto perché in caso di tubino corto lo copre totalmente. E’ la scelta perfetta per una giornata di lavoro e andrà benissimo anche un blazer a contrasto, bianco per le più sobrie ma anche in colori sgargianti per chi non ama passare in osservata. Mantella – E’ l’opzione passe-partout, quella perfetta per contesti informali così come per le occasioni più importanti. Pratica comoda e calda, può anche esser messa sopra un blazer così da regalaci l’opzione tubino nero anche nella stagione più fredda.

Scarpe:

Décolleté con tacco alto – Il tacco fa sempre la differenza e con un tubino nero la combinazione è semplicemente un successo garantito. Le classica dumps nere saranno una scelta forse scontata ma al tempo stesso infallibile, si potrà poi osare con scarpe colorate o animali che stacchino e infine puntare su un tocco di glitter per le serate più importanti.

– Il tacco fa sempre la differenza e con un tubino nero la combinazione è semplicemente un successo garantito. Le classica dumps nere saranno una scelta forse scontata ma al tempo stesso infallibile, si potrà poi osare con scarpe colorate o animali che stacchino e infine puntare su un tocco di glitter per le serate più importanti. Sandali gioiello – Per le cerimonie con questa scarpa non si sbaglia mai e il tubino nero non fa certo eccezione. Ovviamente niente collant in questo caso (è ovvio, vero?) e possibilmente borsa in abbinamento.

– Per le cerimonie con questa scarpa non si sbaglia mai e il tubino nero non fa certo eccezione. Ovviamente niente collant in questo caso (è ovvio, vero?) e possibilmente borsa in abbinamento. Sneakers – Ecco la soluzione più moderna e un po’ dissacrante che rende il tubino un capo perfetto anche per la classica uscita tra amici o per un giro di shopping in centro. Un chiodo di pelle in abbinamento completerà il look alla perfezione.

Accessori: