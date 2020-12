Sky Cinema Christmas, il Natale via cavo: la programmazione per le feste

Sky Cinema Christmas, il canale dedicato alla programmazione natalizia del colosso televisivo, ha selezionato una serie di film per le feste: dalle commedie a tema ai drammi più coinvolgenti, spazio anche per romanticismo e divertimento con le produzioni originali Sky Cinema. I titoli principali.

“Natale con i tuoi”, è vero da sempre. Quest’anno un po’ di più perché il periodo natalizio che l’Italia si appresta a vivere sarà particolarmente tradizionale e allo stesso tempo inedito: la pandemia ha cambiato le vite di una comunità, ragion per cui occorre dimenticarsi – almeno per quest’anno – le tavolate in grande stile. I pranzi e le cene con parenti acquisiti, le tombolate formato famiglia dove ognuno si specializzava nel dire un numero ad alta voce per poi annunciare dall’ambo alla cinquina con fare baldanzoso.

La goliardia ci sarà anche quest’anno, ma in forma più contenuta perché il possibile contagio da COVID-19 non conosce feste comandate: ingressi contingentati, regali online e parenti stretti (ma stretti stretti, quasi indispensabili) sarà il nuovo mantra aspettando il vaccino e tempi migliori. Nel frattempo a farci compagnia ci sono sempre i film, meravigliose alternative alla monotonia di questi tempi.

Sky Cinema, la magia del Natale a portata di telecomando

Sky Cinema, come ogni anno, nel periodo natalizio è solita offrire canali dedicati con una programmazione apposita. Almeno anche chi non esce di casa per aspettare Babbo Natale potrà festeggiare in compagnia dei propri beniamini: Natale non è solo Boldi, De Sica e i cinepanettoni. Esiste tutta una pletora di film che la piattaforma mette a disposizione degli abbonati dai primi di dicembre fino al 7 gennaio.

Questa la conformazione di Sky Cinema Christmas, per tutti coloro allergici al pungitopo ma dipendenti dalla celluloide: possiamo trovare titoli come “Il primo Natale”, irriverente commedia di Ficarra e Picone, “Natale da Chef”, “Un Natale al Sud”, oppure per i più romantici c’è “Love Actually – l’amore davvero”, “L’amore non va in vacanza”, in grado di mescolare humor e romanticismo con la complicità di interpreti come Jack Black, Jude Law e Cameron Diaz. Oppure “Serendipity – quando l’amore è magia”, mentre per i più nostalgici resta in palinsesto “Una poltrona per due” che la sera del 25 sarà trasmesso anche in chiaro. Lo stesso vale per “Il principe cerca moglie”, che troverà la propria collocazione nei giorni a venire.

Da “Un Natale per due” a “Natale con i fiocchi”: le produzioni originali

Gli amanti dell’avanguardia, invece, possono gustarsi le produzioni originali Sky Italia, da “Un Natale per due” fino a “Un Natale con i fiocchi”, passando per “Cops – una banda di poliziotti”, la nuova serie di Luca Miniero che ricordiamo principalmente per “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio (che figura anche in quest’ultimo progetto del regista campano) e Valentina Lodovini. Gli ingredienti per un Natale e Capodanno made home ci sono tutti: basta davvero poco per sentirsi a casa, il resto lo fa – ancora una volta – la magia del cinema.