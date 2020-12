Arrivare in forma a Natale è importante è necessario seguire un’alimentazione sana che apporta anche le vitamine, così da non avere carenze.

Il Natale è alle porte, non bisogna farsi trovare impreparate sfoggiare una forma fisica perfetta è necessario porre attenzione a ciò che si consuma a tavola abitualmente.

Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è importante per vivere bene e in salute, è fondamentale per il nostro organismo, andrebbe fatto sempre a prescindere dalle festività natalizie. Ma si sa che arrivare in forma fisica perfetta a Natale è importante visto che durante le festività si ha la tentazione di mangiare tanto e in modo sregolato. Scegliere alimenti che apportano diversi benefici è importante, ma soprattutto andrebbe fatto il pieno di vitamine, in particolar modo la vitamina C che ci protegge dai malanni di stagione. Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo suggerimento sugli alimenti da prediligere così da fare il pieno di vitamine.

Come arrivare in forma al Natale: ecco i cibi ricchi in vitamine

Prima delle festività natalizie tutti voglio correre ai ripari, cercando di porre attenzione alla dieta e restare in forma senza ingrassare. Non è semplice restare a dieta durante le festività natalizie, ma si può porre attenzione i giorni che precedono il Natale. Si possono fare il pieno di alimenti ricchi in vitamine, ecco quali.

Vitamina E: un antiossidante che apporta benefici al nostro organismo, deve essere integrata con la dieta in quanto l’organismo non è in grado di produrla. Infatti questa vitamina protegge e migliora la vista, previene anche le malattie cardiovascolari. Soprattutto in caso di acne, protegge la pelle, quindi davvero non può mancare nella dieta. Ha anche un’azione antiossidante, infatti protegge le cellule del nostro organismo e rafforza il sistema immunitario, proteggendosi così anche dai malanni di stagione.

Ecco cosa inserire nella dieta per apportare la vitamina E, sicuramente gli alimenti di origine vegetale e non solo, uova, fegato, riso integrale, formaggi e latticini, avocado, frutta secca, olio extra vergine di oliva e verdure a foglia verde come spinaci, broccoli, bietole e insalata. Sicuramente bisogna porre attenzione in quanto la vitamina E è termolabile in quanto si deteriora con il calore della cottura,. Si consiglia di evitare la cottura e consumare queste verdure crude, oppure potete cuocere a vapore per un tempo breve per non perdere la vitamina E.

Vitamina A: vitamina indispensabile per il benessere del nostro organismo. Questa vitamina apporta anche benefici alla pelle e capelli, scopri qualcosa in più. Alimenti ricchi in vitamina A non solo solo verdure, ecco cosa portare a tavola: carote, formaggi, latte, verdure, pesci magri, peperoni, agrumi, zucca. Preferite sempre frutti e verdure di stagione, inoltre i cibi che contengono più vitamina A sono quelli che di colore rosso-arancio.

Vitamina C: indispensabile per il nostro organismo, previene l’invecchiamento della pelle. Deve essere inserita con la dieta, in quanto il nostro organismo non è in grado di sintetizzarla. Quindi è necessario fare il pieno assumendo specifici alimenti.

E’ necessario porre attenzione se si devono cuocere alcuni alimenti che la contengono visto che la vitamina C è poco stabile alle alte temperature. Ma per gli alimenti che richiedono cottura potete porre attenzione a cuocere se mai a vapore io non prolungando la cottura. Il metodo di cottura migliore è la cottura nel microonde, con il vapore e la frittura rapida, così da preservare la disponibilità della vitamina C. Ecco gli alimenti da assumere sono: agrumi, broccoli, spinaci, rucola, lattuga, cavolfiore e limone.

-Vitamina K: è presente nel nostro organismo, ma comunque non si deve andare incontro a carenze che possono determinare un indebolimento di ossa. Gli alimenti che contengono la vitamina K sono: cereali, carne, pesce, tè verde, verdure a foglia verde, formaggi e carote.

Vitamina D: una vitamina molto importante soprattutto perchè fortifica le ossa e i denti. Deve essere sempre essere inserita nella dieta regolarmente. In particolar modo in estate non dovrebbe mai mancare perchè protegge la pelle dai raggi ultravioletti. Ecco gli alimenti da portare a tavola, latte, salmone, sgombro, tonno, uova, pesce spada, anche un pò di cioccolato fondente, che non dovrebbe mai mancare nella dieta sapete il perchè?

Perchè è necessario fare il pieno di vitamine?

Il nostro organismo ha bisogno di diversi nutrienti, quindi seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è importante. Se si pone attenzione si apportano tutti i nutrienti necessari per vivere bene e soprattutto a lungo.

Le vitamine sicuramente non dovrebbero mai mancare in una dieta sana. Le carenze possono portare dei problema, quindi andrebbero assunti regolarmente a prescindere se si è in prossimità delle festività natalizie. Le carenze di vitamine possono determinare:

stanchezza

debolezza

dolori muscolari

mancanza di appetito

nausea

vomito

Quindi non è sempre necessario fare il pieno di integratori di vitamine prima del Natale, vi consigliamo di parlarne con il vostro nutrizionista, prima di assumerli. Il medico saprà consigliarvi al meglio.

Evitate di seguire le diete last minute o fai da te, non sempre possono essere benefiche per l’organismo.