Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è utile per vivere bene e in ma. Scopriamo quali cibi portare a tavola che ci fanno restare giovani a lungo.

E’ importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, è fondamentale per la nostra salute. Variare variare è il segreto, tutto parte dalla tavola, noi siamo quello che mangiamo. Sicuramente gli alimenti ricchi in grassi e zuccheri, se vengono consumati regolarmente possono portare a lungo tempo problemi al nostro organismo.

Assumere alimenti, seguendo una determinata alimentazione, ci aiuterà a vivere a lungo, fin dall’antichità, l’uomo ha cercato un modo per conservare la giovinezza ed evitare le conseguenze dell’età che avanza.

Tutti desiderano vivere al lungo, tutto parte dalla tavola, ormai i film e i libri ne parlano da sempre, eppure sono diverse le persone diffidenti.

Noi di CheDonna.it, vi diamo qualche consiglio sui cibi da portare a tavola, così da poter vivere a lungo e in salute.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I cibi da non mangiare quando si va al mare

Alimentazione sana ed equilibrata: perchè è importante per vivere in salute

L’alimentazione è molto importante per la nostra salute, per il benessere di tutto l’organismo. Alla base c’è la scelta di alimenti sani che apportano benefici, ciò non significa che ogni tanto non possiamo concederci qualche junk food, ma deve essere raro.

Purtroppo sono alimenti, tipicamente industriali, con elevato apporto calorico e ridotto valore nutrizionale. Cibi poveri in vitamine, antiossidanti e acidi grassi essenziali, ma ricchi in colesterolo, glucidi raffinati, molto lontani da una dieta sana ed equilibrata.

La natura ci offre diversi alimenti che non devono mai mancare nella nostra dieta, che ci aiutano a prevenire lo stress ossidativo, quindi ci fanno restare giovani più a lungo. Il nostro organismo ha bisogno di sostanze come vitamine, sali minerali, acidi grassi essenziali, proteine, zuccheri e carboidrati. Sicuramente consumare regolarmente cibo spazzatura, non apporterà nutrienti salutari al nostro organismo. Ci sono cibi che si possono definire “elisir di lunga vita” ma non perchè hanno un potere magico, ricordate ad una sana ed equilibrata alimentazione va accompagnata una regolare attività fisica, primo passo per “restare giovani” più a lungo. Il corpo si deve liberare dalle tossine in eccesso, così lavorerà bene il fegato e si va a contrastare lo stress ossidativo. SULLO STESSO ARGOMENTO: Carne rossa | Meglio limitarla? Ecco cosa dice la scienza

Alimenti da portare a tavola per vivere “a lungo”

Prima di elencarvi gli alimenti che apportano benefici all’organismo e “allungano la vita”, bisogna fare una premessa, ognuno di esso, può essere benefico o dannoso per la nostra salute, in base alle quantità assunte. Chiedete sempre il parere al vostro medico, al fine di essere sicuri che faccia veramente bene al vostro corpo.

1- Verdure: in particolar modo quelle a foglia verdi come spinaci, scarole, bietole, cime di rapa, broccoli e lattuga. Apportano al nostro organismo fonte di calcio e quindi ci aiutano a prevenire l’ osteoporosi. Inoltre contengono fibre che aumentano il senso di sazietà, quindi controllano gli attacchi di fame. Ricordate che l’osteoporosi è una patologia che si sviluppa già a partire dai 30 anni di età, la massa ossea tende a diminuire, questo a lungo andare può provocare fratture e diverse lesioni che si ripercuotono negativamente sulla vostra salute. Fate attenzione al metodi di cottura che potrebbe far perdere nutrienti,è meglio consumarli crudi o cotti al vapore.

2- Pesce: è uno degli alimenti di origine animale più leggero e ricco di elementi nutritivi, perfetto da inserire in un’alimentazione sana ed equilibrata. Non solo apporta acqua, proteine e acidi grassi omega 3, inoltre è ricco di vitamine. Gli acidi grassi contribuiscono a tenere bassi i livelli di trigliceridi e colesterolo nel sangue. Si eviterà la formazione di placche che possono rallentare il flusso di sangue nelle vene.

3-Carni bianche: come il tacchino, il pollo, contengono solo il 25% di calorie in meno rispetto alla carne rossa. Ricchi in sali minerali come lo zinco e il ferro, che favoriscono l’azione dei globuli rossi. Secondo studi consumare regolarmente le carni bianchi, va a rafforzare e proteggere il sistema nervoso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Zucchero bianco | scopri come sostituirlo in cucina

4- Frutti rossi: nonostante siano frutti molti piccoli, ma apportano diversi benefici al nostro organismo. Sono dei veri e propri antinfiammatori naturali, che prevengono l’invecchiamento cellulare e hanno effetti diuretici. Contengono sostanze antiossidanti, che prevengono le infezioni urinarie. L’apporto di vitamina C e flavonoidi, quindi proteggono il corpo e prevengono le malattie cardiache. Le fibre contenute in questi frutti aumentano la sazietà e favoriscono il transito intestinale.

5- Avocado: è un frutto ricco in vitamine, previene molte malattie che in genere si sviluppano durante l’età adulta. Consumare regolarmente l’avocado si aumenta le possibilità di allungare la vita, inoltre da vitalità al corpo, così si migliora la salute. Le vitamine in esse contenute, possono regolare la pressione sanguigna e il ritmo cardiaco. Si previene il rischio di infarto o di altre malattie cardiache, inoltre apporta acidi grassi buoni che abbassano il colesterolo cattivo.

6– Frutta secca: le noci e la frutta secca, sono un elisir di lunga vita, in quanto contengono molti minerali come il potassio, magnesio, zinco e selenio. Uno studio ha rivelato che se si mangiano almeno 5 noci al giorno per 5 giorni alla settimana migliora il funzionamento del cuore e previene malattie come la depressione e Alzheimer.

7- Miele: non solo benefico all’organismo, ottimo sostituto dello zucchero raffinato. Apporta anche benefici anche alla pelle e capelli. Il consiglio è di eliminare lo zucchero, raffinato dalla dieta, il miele aiuta a rafforzare il cuore e le ossa.

8- Germe di grano: fonte di vitamina E, del gruppo B e di ferro, è utile in quanto aiuta a prevenire l’arteriosclerosi. Ma si deve combinare sempre una dieta sana ed attività sportiva.