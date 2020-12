GF Vip, Chi svela i nuovi ingressi nella casa: spunta la Lamborghini

Il settimanale Chi ha svelato tutti i nuovi ingressi al GF Vip 2020. Tra questi c’è anche il nome della Lamborghini.

Il GF Vip andrà in onda fino a febbraio e non più a dicembre, come inizialmente annunciato. Questa notizia ormai è saputa e risaputa e non rappresenta di certo una novità per il pubblico del piccolo schermo, né tantomeno per i concorrenti stessi che in questi giorni stanno riflettendo se accettare o meno la proposta della produzione di proseguire con la loro avventura nella casa più spiata d’Italia anche durante il periodo natalizio, scegliendo di non trascorrere le vacanze insieme ai propri cari.

Oltre a questo, Alfonso Signorini ha annunciato che ci saranno altri concorrenti a varcare la famosa soglia rossa. In quanto il numero dei vipponi rimasti non riuscirebbe a garantire il regolare proseguimento del reality show fino alla fine di febbraio. Nei scorsi giorni il conduttore aveva spoilerato un concorrente, ma in queste ore il settimanale da lui diretto, Chi, ha fatto molto di più svelando i nomi dei concorrenti che da qui a breve entreranno a far parte del programma.

Curiosi di conoscere i nuovi concorrenti del GF Vip? Tra questi spunta anche una Lamborghini.

Nuovi concorrenti del GF Vip: Mario Ermito rientra nella casa

Tra i nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, come anticipato, spunta il nome di una Lamborghini. Lei, ovviamente, non è la cantante che ha stregato il pubblico durante il suo debutto al Festival di Sanremo, ma sua sorella Ginevra.

Ginevra Lamborghini sembrerebbe essere, dunque, tra i concorrenti di Alfonso Signorini. La giovane, come sua sorella, sta provando a farsi strada nel mondo della musica e il suo nome è apparso di recente all’interno della cronaca rosa per non essere stata invitata al matrimonio di Elettra. Oltre a lei c’è anche il nome di Carlotta Dell’Isola, proveniente dall’ultima edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi.

Poi c’è Andrea Zenga, anche lui ha partecipato a Temptation Island, durante la prima edizione dedicata ai vip, ed è noto per essere il figlio di Walter Zenga. Filippo Nardi, storico ex concorrente, che era stato anticipato da Signoretti, Mario Ermito, anche lui ex abitante della casa più spiata d’Italia e reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show e infine, ma non per importanza, Samantha De Grenet, che di recente ha annunciato di essere guarita dal tumore.

🔴 NUOVI CONCORRENTI #GFVIP: SAMANTHA DE GRENET, GINEVRA LAMBORGHINI, CARLOTTA DI “TEMPTATION ISLAND”, ANDREA ZENGA, FILIPPO NARDI, MARIO ERMITO [fonte: Chi] — Trash Italiano (@trash_italiano) December 1, 2020

Questi però non sembrano essere tutti i nuovi concorrenti di Signorini, quindi il padrone di casa aveva annunciato l’ingresso di ben 10 nuovi concorrenti e tra questi manca lo sportivo dichiaratamente omosessuale che avrebbe fatto perdere la testa a Tommaso Zorzi, che nelle scorse ore ha ricevuto un prezioso consiglio da Malgioglio. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sui vipponi che mancano a questa lista, che sembrava essere ufficiale visto che è stata pubblicata dal settimanale diretto dal conduttore del reality show stesso.