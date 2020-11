Al GF Vip, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, potrebbe arrivare Carlotta Dell’Isola, ex di Temptation Island.

Il GF Vip, ormai è ufficiale, non terminerà a dicembre come precedentemente stabilito, ma a febbraio. Per questo motivo nella casa più spiata d’Italia entreranno altri 10 concorrenti e il popolo della rete è più curioso che mai di scoprire chi saranno i vipponi in questione, che sono stati definiti da Alfonso Signorini come un vero e proprio secondo cast.

Negli scorsi giorni ha lanciato alcuni indizi, affermando uno dei nuovi concorrenti proviene dal contesto di Temptation Island, aumentando ancora di più la curiosità del pubblico, facendo nascere numerosi sospetti su chi possa essere il personaggio scelto. Sul web in molti hanno ipotizzato possa essere Carlotta Dell’Isola, che ha preso parte all’ultima edizione del programma condotta da Alessia Marcuzzi.

Carlotta si è fatta notare per la sua innata simpatia, tant’è che è stata l’unica luce in un’edizione, diciamocelo tutta, un po’ piatta. A confermare questa ipotesi ci ha pensato, facendola diventare quasi una conferma, Gabriele Parpiglia che in collegamento con Casa Chi ha svelato che alcuni input datogli dal conduttore lo avrebbero indirizzato a pensare che sia proprio lei la concorrente proveniente dall’isola delle tentazioni.

Carlotta Dell’Isola è nel cast del GF Vip? Vediamo insieme cosa ha detto Gabriele Parpiglia a tal proposito.

Carlotta Dell’Isola al GF Vip: gli indizi di Alfonso Signorini

Gabriele Parpiglia ha fatto intuire al popolo della rete che Carlotta di Temptation Island possa essere una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il giornalista, come anticipato, avrebbe captato quest’informazione in base a quanto Alfonso Signorini gli avrebbe fatto intuire, ma vediamo insieme cosa ha detto durante il corso della diretta di Casa Chi.

“Il direttore Alfonso Signorini ci ha fornito qualche input per farci indagare in merito ai nuovi concorrenti del cast e in base a questo è venuto fuori il nome di Carlotta Dell’Isola” ha esordito Parpiglia, che ha smascherato il corteggiatore segreto di Tommaso Zorzi. “La compagna di Nello è stata contattata per prendere parte al programma” ha poi proseguito. “Di recente è apparsa anche al Maurizio Costanzo Show, dov’è venuta fuori tutta la sua simpatia” ha poi concluso. “Ricorda molto Ilary Blasi ai suoi esordi“ ha aggiunto. “Sia da un punto di vista estetico che per la sua simpatia”.

Carlotta di Temptation Island al Grande Fratello Vip sarebbe decisamente un bel colpo per il programma, visto che lei ha conquistato tutti durante la messa in onda del programma di Alessia Marcuzzi, ma per averne la conferma non ci resta che attendere ulteriori notizie da parte della produzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

Carlotta Dell’Isola, tra l’altro, non è l’unico nome venuto fuori. Riccardo Signoretti ha svelato il nome di un altro concorrente. Concorrente che sembrerebbe essere già stato bocciato dal popolo della rete prima ancora del suo ingresso nella casa del GF Vip, ma è ancora tutto quanto da vedere.