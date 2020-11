Tommaso Zorzi, Parpiglia smaschera Simone: “Il nuovo Mark Caltagirone”

Tommaso Zorzi ha ricevuto la corte di Simone, ma lui è davvero chi dice di essere? Parpiglia ha svelato la verità sul nuovo Mark Caltagirone.

Tommaso Zorzi è l’indiscusso protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, il concorrente ha più volte manifestato il suo volere qualcuno al suo fianco e detto fatto: magicamente è arrivato un aereo, con tanto di dedica, da un certo Simone, che gli ha dedicato perfino La Cura.

Tommaso era rimasto profondamente colpito dalla dedica ricevuta, tant’è che poi ha lanciato un appello a Barbara d’Urso, chiedendole di scovare il suo corteggiatore segreto e lei sembrerebbe addirittura esserci riuscita, ma poco fa Gabriele Parpiglia ha smascherato il ragazzo, in quanto non sembrerebbe essere ciò che dice.

Parpiglia ha smascherato Simone, il corteggiatore segreto di Tommaso Zorzi, raccontando alcuni curiosi retroscena che confermerebbero, purtroppo, che ci troviamo di fronte all’ennesimo Mark Caltagirone.

Gabriele Parpiglia: tutta la verità su Simone, il corteggiatore di Tommaso Zorzi

Gabriele Parpiglia ha scritto un lungo post su Instagram, svelando quello che ha scoperto sul conto di Simone, il corteggiatore di Tommaso Zorzi, e purtroppo non sembrerebbe esserci nessun lieto fine per questa storia. Il giornalista ha anche lanciato un appello, chiedendo di non dare spazio a questa persona, in quanto si tratterebbe soltanto di un mitomane e nient’altro, facendo anche riferimento alla lettera inviata a Barbara d’Urso.

“Lo sapevo che in questo periodo i peggiori sarebbero finiti con l’andare a peggiorare” ha esordito Parpiglia. “Questo Simone, finto conoscente, finto amico, si è agganciato da qualche tempo alla figlia di Tommaso e ha mandato perfino un aereo sulla casa ed una lettera in tv: fermatelo!“ ha proseguito. “Nell’audio che ho pubblicato, dice di aver parlato con me, dopo che avevo svelato la sua esistenza fake all’interno di Casa chi. Io non l’ho mai sentito e non conosco l’autrice con cui avrebbe parlato“ ammette senza troppi giri di parole.

“Vi chiedo di non date spazio a questi nuovi Mark Caltagirone e non fate aprire altre indagini a favore di share” ha chiesto Parpiglia. “Stoppate tutto quando. Vi ripeto che io non l’ho mai sentito e vi riassumo quello che ho detto la scorsa volta a Casa chi” ha poi ripreso il discorso per poi raccontare quello che ha scoperto.

“E’ il 23 ottobre quando un tale Simone Lombardo fa il suo debutto pubblicamente dichiarando di essere lui il corteggiatore segreto di Tommaso Zorzi, ma chi è davvero?” introduce il discorso il giornalista. “Non si sa niente di lui. Non ci sono foto, una biografia che ci descriva qualcosa di lui, niente. L’identità digitale di questo ragazzo esiste solo sui social. Dei profili creati alla perfezione durante il giorno dell’invio del volo” prosegue. “Simone dichiara di non essere interessato alla visibilità, ma di voler soltanto conquistare Tommaso senza approfittarsi della sua immagine” continua Parpiglia. “Ma lui chi è davvero? Se fate un giro su Twitter è possibile imbattersi in alcune utenti che fanno parte del gruppo Telegram di questo ragazzo e dichiarano che lui in realtà si chiama Tamer Hassab ed è pure eterosessuale, come dichiarato da lui stesso, ha 26 anni ed userebbe i contatti, sono loro a dirlo, per altri motivi molto intimi e particolari”” conclude.

Il corteggiatore segreto di Tommaso Zorzi sembrerebbe dunque non esistere.